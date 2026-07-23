Turismo in Puglia, la Regione mette il freno agli affitti selvaggi: primo sì in Commissione

Una legge che punta a dare ai Comuni pugliesi a vocazione turistica strumenti concreti per gestire la crescita dei flussi di visitatori ha compiuto oggi un passo avanti in Regione. La IV Commissione consiliare ha infatti dato il via libera al disegno di legge recante “Disposizioni in materia di locazioni turistiche e modifiche alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici)”, tra i diversi punti discussi nella seduta odierna.

A margine dei lavori è intervenuto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha commentato l’esito del voto sottolineando il significato del provvedimento: “Il via libera della IV Commissione consiliare rappresenta un passaggio importante verso l’approvazione di una legge che mette nelle mani dei Comuni turistici uno strumento concreto per governare le trasformazioni legate alla crescita dei flussi turistici, coniugando sviluppo economico, coesione sociale e tutela dell’identità dei territori. Ringrazio il presidente della IV Commissione e tutti i consiglieri per il lavoro svolto e per il percorso di confronto e ascolto che ha accompagnato l’esame del disegno di legge. Il ciclo di audizioni avviato dalla Commissione ha consentito di raccogliere le istanze degli amministratori locali e degli operatori del comparto, arricchendo il provvedimento attraverso un dialogo utile a individuare il giusto equilibrio tra le opportunità generate dal turismo e le esigenze delle comunità che vivono quotidianamente le nostre città e i nostri comuni”.

Decaro ha poi spiegato quali sono i passaggi successivi e gli obiettivi che la Regione intende perseguire con questo strumento normativo: “Con il voto di oggi possiamo proseguire il percorso verso l’Aula con uno strumento normativo efficace, che riconosce ai Comuni a vocazione turistica la possibilità di intervenire secondo le caratteristiche e le necessità dei propri territori. Vogliamo preservare la residenzialità, il valore storico e culturale dei nostri centri e quell’equilibrio tra comunità e visitatori che rappresenta uno dei punti di forza dell’attrattività della Puglia. Sostenere il turismo significa anche saperne accompagnare e governare la crescita, affinché continui a produrre sviluppo e opportunità senza compromettere l’identità e la vivibilità dei luoghi. Per questo stiamo lavorando ad una strategia sulle aree interne che favorisca una più equa distribuzione delle attività turistiche che possono generare un riequilibrio sociale ed economico su tutto il territorio pugliese”.

Il disegno di legge, dopo il passaggio in Commissione, proseguirà ora il proprio iter verso l’Aula consiliare.