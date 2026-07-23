Bari ha una nuova Prefetta: è Rossana Riflesso

Cambio ai vertici della Prefettura, con il sindaco Vito Leccese che ha accolto con favore l’indicazione di Rossana Riflesso alla guida dell’ufficio territoriale del governo, deliberata dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Matteo Piantedosi, rivolgendole gli auguri di buon lavoro.

«Accolgo con soddisfazione la nomina di Rossana Riflesso alla guida della Prefettura di Bari. È una scelta importante, che fa bene alla nostra città perché affida un incarico così delicato a una persona che conosce profondamente Bari, il territorio metropolitano e le istituzioni con cui è chiamata a lavorare. Nel corso della sua carriera ha maturato competenze ed esperienze di grande valore, ricoprendo incarichi di responsabilità in diverse realtà del nostro Paese. Un percorso professionale articolato e significativo, nel quale ha saputo unire equilibrio e capacità di ascolto, qualità preziose soprattutto quando si è chiamati a rappresentare le istituzioni a stretto contatto con le comunità. Per Bari rappresenta un ulteriore punto di forza il fatto che conosca da vicino questa città, le sue persone, le sue potenzialità e le sfide che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare. Conoscenza del territorio ed esperienza di lungo corso, insieme alle sue competenze, saranno qualità preziose per lo svolgimento di questo incarico. Sono certo che, raccogliendo l’eredità di Francesco Russo, sapremo proseguire quel rapporto di collaborazione istituzionale e quello straordinario gioco di squadra nel Comitato per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza che sono fondamentali per affrontare insieme i temi della sicurezza, della legalità, della coesione sociale, della crescita culturale ed economica. A nome dell’amministrazione comunale e della città di Bari rivolgo alla Prefetta Rossana Riflesso sinceri auguri di buon lavoro.» ha dichiarato il sindaco Vito Leccese.