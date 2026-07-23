Fasano, l’ex Relais del Cardinale diventa un hotel 5 stelle lusso

Un nuovo capitolo per l’ospitalità di lusso si apre nel territorio di Fasano, dove un’Associazione Temporanea di Imprese guidata da IMPREDO si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione di un hotel 5 stelle lusso all’interno dell’ex Relais del Cardinale. La proprietà dell’iniziativa fa capo a PGIM, fondo d’investimento internazionale, e Re.vo, holding immobiliare riconducibile ad alcuni rami della famiglia Benetton, mentre la strutturazione e lo sviluppo dell’operazione vedono il coinvolgimento di Dekus, piattaforma di gestione real estate, in qualità di development partner. La gestione alberghiera sarà affidata al gruppo internazionale Rocco Forte Hotels, attivo nel segmento dell’hôtellerie di lusso.

L’ATI aggiudicataria è composta da IMPREDO, mandataria al 67%, e da PIGROUP, mandante al 33%, azienda specializzata in impianti tecnologici con sede a Corato, in provincia di Bari, guidata da Vincenzo Perrone. IMPREDO è la società dell’imprenditore romano Daniele D’Orazio, partecipata al 50% da LMDV Capital. Al fianco del raggruppamento opera CORBUILD, impresa di costruzioni generali guidata da Pasquale Casillo, presidente del Gruppo Casillo, che fornisce servizi tecnici e servizi di AI agentica a supporto di IMPREDO, senza far parte dell’ATI.

Il progetto rappresenta un’operazione di rilievo per il settore dell’ospitalità di alta gamma in Puglia e si inserisce in un contesto territoriale già fortemente attrattivo per il turismo internazionale. La realizzazione della nuova struttura punta a rafforzare l’offerta ricettiva di lusso della regione, valorizzando un’area di particolare interesse paesaggistico e turistico del Mezzogiorno.

L’aggiudicazione dell’appalto di Fasano si inserisce in un percorso di collaborazione più ampio tra IMPREDO, PIGROUP e CORBUILD, che stanno strutturando una partnership finalizzata allo sviluppo di nuove iniziative congiunte nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture complesse. Grazie all’integrazione tra competenze edilizie, capacità operative e know-how impiantistico, il raggruppamento si presenta sul mercato come general contractor per interventi di elevata complessità tecnica.

IMPREDO e PIGROUP sono inoltre impegnate nella finalizzazione di ulteriori operazioni sul territorio nazionale, con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento nel mercato italiano delle costruzioni e dei grandi interventi infrastrutturali. Il progetto di Fasano rappresenta quindi un passaggio significativo sia per la crescita del raggruppamento sia per il rafforzamento degli investimenti nel segmento del turismo di lusso in Puglia.

“Siamo orgogliosi di dare nuova vita all’ex Relais del Cardinale, un intervento che si inserisce in un contesto paesaggistico già di grande pregio e porta in Puglia un’offerta di ospitalità di altissimo livello. Valorizzare il patrimonio ricettivo italiano nel rispetto della sua identità territoriale è un principio guida del nostro approccio allo sviluppo immobiliare.” ha dichiarato Enrico Danesi di Dekus, development partner dell’operazione.

“Siamo motivati a dare il nostro contributo al successo di un’iniziativa di grande valore per il territorio pugliese, che sarà tra le prime in assoluto a sperimentare applicazioni di AI agentica al settore delle costruzioni.” ha aggiunto Pasquale Casillo di CORBUILD.