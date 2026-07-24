Paura sulla statale 16 a Molfetta: autotreno avvolto dalle fiamme. Chiusa carreggiata

Momenti di vera paura e disagi alla circolazione stradale si stanno registrando dalle prime ore della mattinata di oggi, sulla strada statale 16 Bis nel territorio di Molfetta. Intorno alle ore 5:00, un autotreno che viaggiava lungo la carreggiata in direzione nord è stato improvvisamente avvolto da un violento incendio. Il rogo è divampato nei pressi dello svincolo di Molfetta-Serra Nicola, trasformando il mezzo pesante in una vera e propria torcia nel giro di pochissimi minuti. Le cause del sinistro restano al momento sconosciute e saranno oggetto di accertamenti nelle prossime ore.
Non appena è scattato l’allarme, sul posto sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento delle fiamme e di contenimento del materiale bruciato, insieme alle pattuglie dei Carabinieri incaricate di gestire la viabilità e coordinare i soccorsi.