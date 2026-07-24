Paura sulla statale 16 a Molfetta: autotreno avvolto dalle fiamme. Chiusa carreggiata

Momenti di vera paura e disagi alla circolazione stradale si stanno registrando dalle prime ore della mattinata di oggi, sulla strada statale 16 Bis nel territorio di Molfetta. Intorno alle ore 5:00, un autotreno che viaggiava lungo la carreggiata in direzione nord è stato improvvisamente avvolto da un violento incendio. Il rogo è divampato nei pressi dello svincolo di Molfetta-Serra Nicola, trasformando il mezzo pesante in una vera e propria torcia nel giro di pochissimi minuti. Le cause del sinistro restano al momento sconosciute e saranno oggetto di accertamenti nelle prossime ore.

Non appena è scattato l’allarme, sul posto sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle complesse operazioni di spegnimento delle fiamme e di contenimento del materiale bruciato, insieme alle pattuglie dei Carabinieri incaricate di gestire la viabilità e coordinare i soccorsi.

Arrivano i primi riscontri ufficiali sui pesanti disagi alla viabilità stradale che stanno bloccando il nord barese. L’Anas ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione nord della strada statale 16 “Adriatica”, esattamente al chilometro 778,600, nel territorio comunale di Molfetta. Il provvedimento drastico si è reso necessario a causa dell’autotreno in combustione che all’alba ha preso fuoco lungo l’arteria, richiedendo il massiccio intervento dei soccorritori.

La gestione dei flussi veicolari è stata modificata per evitare il congestionamento definitivo della Statale 16. È stata infatti istituita l’uscita obbligatoria per tutti i mezzi in transito allo svincolo di “Serra Nicola”. Come confermato dalle autorità, le deviazioni obbligatorie stanno convogliando l’intero traffico, composto anche da pesanti mezzi commerciali, direttamente sulla viabilità locale del comune di Molfetta, provocando forti rallentamenti sulle strade cittadine.