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Sicurezza stradale e contrasto alla droga nel Barese : oltre 140 persone identificate

Tra Gioia, Acquaviva e Casamassima

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Luglio 2026 - 10:25
carabinieri
  • 17 sec

Nel corso dei giorni scorsi in Gioia del Colle (BA), Acquaviva delle Fonti (BA) e Casamassima (BA), è stato svolto un mirato servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona, con particolare attenzione verso quelli predatori e rafforzamento vigilanza circolazione stradale.

In tale contesto i militari della Compagnia di Gioia del Colle hanno elevato n. 13 contravvenzioni al codice della strada, con conseguente ritiro/sospensione della patente di guida e sequestro amministrativo del veicolo nei previsti casi.

Nel settore degli stupefacenti venivano ulteriormente segnalate amministrativamente n. 6 persone ex art. 75 D.P.R. 309/90, trovate in possesso di sostanza stupefacente tipo hashish, marijuana e cocaina per un peso complessivo di gr. 13 (tredici).

Inoltre sono state identificate oltre 140 persone a bordo di circa 100 veicoli ed elevate sanzioni per un totale di oltre 6.000,00 (seimila euro).

Oltre 50 i militari impiegati anche a bordo della Stazione Mobile.

Medesimi servizi continueranno nei prossimi giorni.

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