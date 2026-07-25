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Ancora un assalto ad un bancomat, boati nella notte nel Foggiano

Malviventi in fuga

Pubblicato da: redazione | Sab, 25 Luglio 2026 - 08:15
carabinieriok
  • 13 sec

Assalto intorno alle 4,30 della notte ai danni dello sportello postamat di Zapponeta, in provincia di Foggia. Stando a quanto si apprende, ignoti, almeno quattro persone a volto coperto fuggite a bordo di un’auto di grossa cilindrata, avrebbero piazzato un ordigno esplosivo tipo marmotta all’interno della fessura dello sportello che, esplodendo, ha creato numerosi danni.

Al momento sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per verificare se i banditi siano riusciti a portar via il denaro. Tanta paura tra i residenti della zona, che hanno avvertito distintamente almeno due boati che hanno fatto tremare i vetri delle abitazioni. Ad agosto dello scorso anno, lo sportello subì un assalto e per diversi mesi la popolazione è stata costretta ad utilizzare un ufficio mobile delle poste. Solo da qualche mese lo sportello era tornato in funzione. Sul posto hanno operato i carabinieri che stanno visionando le immagini della videosorveglianza.

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