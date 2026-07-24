Gallipoli, incendio nella pineta di Rivabella: evacuato un residence

Le fiamme stanno divorando una vasta pineta sul mare a Padula Bianca – Rivabella, nel territorio di Gallipoli, in provincia di Lecce, dove è scattato l’allarme per un grosso incendio.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, che stanno operando con due elicotteri e con squadre a terra, coadiuvati dalla protezione civile. A complicare le operazioni di contenimento delle fiamme è il forte vento, che sta alimentando il fronte del fuoco e lo sta spingendo pericolosamente a ridosso di numerose abitazioni. Per questo motivo si è reso necessario evacuare temporaneamente il residence “Le Dune” e due lidi della zona. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento di un canadair, partito da Lamezia Terme.