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Gallipoli, incendio nella pineta di Rivabella: evacuato un residence

Fiamme spinte dal vento verso le abitazioni

Pubblicato da: redazione | Ven, 24 Luglio 2026 - 18:30
vigili del fuoco
  • 57 sec

Le fiamme stanno divorando una vasta pineta sul mare a Padula Bianca – Rivabella, nel territorio di Gallipoli, in provincia di Lecce, dove è scattato l’allarme per un grosso incendio.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, che stanno operando con due elicotteri e con squadre a terra, coadiuvati dalla protezione civile. A complicare le operazioni di contenimento delle fiamme è il forte vento, che sta alimentando il fronte del fuoco e lo sta spingendo pericolosamente a ridosso di numerose abitazioni. Per questo motivo si è reso necessario evacuare temporaneamente il residence “Le Dune” e due lidi della zona. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento di un canadair, partito da Lamezia Terme.

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