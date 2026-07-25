Bari, controlli dei carabinieri in piazzetta dei Papi

Nella scorsa notte nel quartiere Picone di Bari (zona Piazzetta dei Papi), nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di illegalità diffusa, militari del Comando Compagnia Carabinieri di Bari S. Paolo con il supporto del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale CC di Bari, del Nucleo Cinofili CC di Modugno (BA) e del N.A.S. di Bari, hanno svolto una articolata attività di controllo su persone, veicoli ed esercizi pubblici.

Nel corso delle operazioni è stato sottoposto a verifica un esercizio pubblico al cui titolare è stata comminata una sanzione amministrativa per “assenza precursore tasso alcolemico” e “carenze igienico sanitarie e strutturali” per un importo totale di 1600 euro e relativa comunicazione all’ ASL di competenza.

L’attività ha inoltre consentito di segnalare alla competente Autorità Amministrativa 2 giovani ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 poiché trovati in possesso di alcuni grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e 23 sanzioni nei confronti di conducenti di monopattini elettrici per inosservanza delle norme che disciplinano la circolazione di tali veicoli.

Complessivamente, nel corso del servizio, sono state controllate oltre 100 persone e quasi 60 veicoli.