Lite in strada nel Nord barese, 77enne muore dopo due mesi

È morto a quasi due mesi dall’aggressione subita Sabino Di Palma, l’uomo di 77 anni di Canosa di Puglia, nel nord Barese, picchiato con violenza in strada lo scorso 30 maggio. La vittima, che aveva riportato un grave trauma cranico, era stata prima ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bonomo di Andria, e poi trasferita in un hospice a Bisceglie dove è deceduto nella tarda serata di ieri.

Il corpo dell’uomo si trova adesso nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari dove sarà effettuata, nei prossimi giorni, l’autopsia. Per l’aggressione era stato fermato e posto ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio un 48enne con precedenti di polizia, che ora potrebbe rispondere di omicidio. Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini degli agenti del commissariato di Canosa, i due avrebbero avuto un’accesa discussione dovuta a vecchi dissapori. Ad avere la peggio era stato l’anziano. Il presunto autore dell’aggressione era stato individuato a poche ora dall’accaduto, in un comune diverso da quello di Canosa, attraverso attività di ricerca e geolocalizzazione svolta dalla polizia.