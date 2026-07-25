SABATO, 25 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,034 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,034 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Lite in strada nel Nord barese, 77enne muore dopo due mesi

Picchiato in strada il 30 maggio

Pubblicato da: redazione | Sab, 25 Luglio 2026 - 09:50
bonomo
  • 24 sec

È morto a quasi due mesi dall’aggressione subita Sabino Di Palma, l’uomo di 77 anni di Canosa di Puglia, nel nord Barese, picchiato con violenza in strada lo scorso 30 maggio. La vittima, che aveva riportato un grave trauma cranico, era stata prima ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bonomo di Andria, e poi trasferita in un hospice a Bisceglie dove è deceduto nella tarda serata di ieri.

Il corpo dell’uomo si trova adesso nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari dove sarà effettuata, nei prossimi giorni, l’autopsia. Per l’aggressione era stato fermato e posto ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio un 48enne con precedenti di polizia, che ora potrebbe rispondere di omicidio. Secondo quanto ricostruito finora dalle indagini degli agenti del commissariato di Canosa, i due avrebbero avuto un’accesa discussione dovuta a vecchi dissapori. Ad avere la peggio era stato l’anziano. Il presunto autore dell’aggressione era stato individuato a poche ora dall’accaduto, in un comune diverso da quello di Canosa, attraverso attività di ricerca e geolocalizzazione svolta dalla polizia.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Musica , Rubriche

Musica, Shakira e i ritmi senza...

Ci sono artisti legati a una canzone, a un genere o...
- 25 Luglio 2026
Dalla città

Bari, vietato lasciare animali d’affezione esposti...

Il sindaco Vito Leccese ha firmato un’ordinanza finalizzata a rafforzare la...
- 25 Luglio 2026
Cronaca

Cibo scaduto e locali sporchi: chiuso...

Nell’ambito delle costanti attività volte alla tutela della salute pubblica e...
- 25 Luglio 2026
Attualità , Salute e Medicina

Trombosi venosa superficiale, il mesoglicano potrebbe...

Il trattamento prolungato con mesoglicano potrebbe ridurre nel lungo termine il...
- 25 Luglio 2026