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Cibo scaduto e locali sporchi: chiuso ristorante a Bari

Riscontrate gravi irregolarità: 3mila euro di multa

Pubblicato da: redazione | Sab, 25 Luglio 2026 - 13:13
COMUICATO STAMPA
  • 43 sec

Nell’ambito delle costanti attività volte alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza  alimentare, i Carabinieri del NAS di Bari hanno eseguito un’ispezione presso un’attività di  ristorazione nell’entroterra del capoluogo pugliese, riscontrando gravi irregolarità.

Nel corso dei controlli, i militari hanno individuato e sottoposto a blocco sanitario ben 300 kg  di prodotti carnei (insaccati). Tali alimenti sono risultati in parte con data di scadenza superata  e, per la restante quantità, preparati in palese violazione dei piani di autocontrollo aziendale  (HACCP), le cui procedure sono apparse inadeguate.

Oltre alle irregolarità sulla tracciabilità e conservazione dei cibi, il NAS ha accertato pesanti carenze igienico-sanitarie e strutturali all’interno dei locali: pareti scrostate, promiscuità nella  conservazione di alimenti e materiali di varia natura, nonché una diffusa presenza di polvere e  residui pregressi di cibo incrostati sulle attrezzature da lavoro.

A fronte della gravità del quadro accertato dai Carabinieri, è intervenuto successivamente il  personale dell’ASL, che ha ritenuto le condizioni incompatibili con la prosecuzione del lavoro  e ha disposto la sospensione immediata dell’attività. Il provvedimento di chiusura resterà in  vigore fino al completo ripristino dei requisiti di legge e alla definitiva rimozione delle criticità.

All’esercente sono state infine comminate sanzioni amministrative per un importo  complessivo di 3.000 euro.

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