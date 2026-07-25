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Contattano escort e la violentano, quattro arresti a Bari

Le accuse sono di concorso in violenza sessuale, sequestro di persona e rapina ai danni di una giovane escort sudamericana

Pubblicato da: redazione | Sab, 25 Luglio 2026 - 12:12
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  • 47 sec

 Quattro ragazzi di età compresa tra i 24 e i 18 anni, residenti nel Barese, sono stati arrestati nei giorni scorsi dalla polizia con le accuse di concorso in violenza sessuale, sequestro di persona e rapina ai danni di una giovane escort sudamericana. Secondo quanto riportato da alcune testate locali i quattro, il 17 marzo scorso, avrebbero violentato la vittima dopo averla contattata tramite un sito di incontri e aver pattuito il costo della prestazione di cui avrebbe dovuto beneficiare uno di loro, che era agli arresti domiciliari. La donna, prelevata da un b&b di Bari, sarebbe stata picchiata, minacciata con un coltellino, rapinata dei contanti che aveva in borsa e violentata durante il tragitto in auto verso l’abitazione di uno degli indagati. A nulla sarebbero serviti i tentativi di chiede aiuto a un’amica e di fuggire. La donna, secondo quanto ricostruito dalle indagini, dopo le aggressioni subite sarebbe stata lasciata nelle campagne di Monopoli senza il telefono, lo zaino e la sua giacca, che le sarebbero stati sottratti dagli indagati. Dopo aver camminato per quasi mezz’ora, la vittima ha raggiunto un panificio chiedendo aiuto e riuscendo a contattare una sua amica. Gli indagati, arrestati tra martedì e giovedì scorsi, sono stati sottoposti a interrogatorio di garanzia nella giornata di ieri. Sono tutti in carcere.

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