Aggredita in parco Bari, identificati tre dei presunti autori

Sono almeno tre le persone identificate dagli agenti della polizia locale di Bari che indagano sull’aggressione subita da Giuditta, la studentessa di 26 anni che nel tardo pomeriggio di giovedì scorso è stata picchiata nei bagni del parco Rossani del capoluogo pugliese. I tre rispondono di concorso in lesioni aggravate. Secondo quanto emerso finora, anche grazie alla denuncia della ragazza, gli indagati l’avrebbero strattonata e colpita al volto senza motivo, causandole traumi che guariranno in 40 giorni. La polizia locale ha depositato già nella serata di ieri la prima informativa, trasmettendo all’autorità giudiziaria l’esito degli accertamenti. Utili alla ricostruzione di quanto accaduto, e all’identificazione dei presunti autori dell’aggressione, saranno le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona già acquisite dagli inquirenti.