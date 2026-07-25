SABATO, 25 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,034 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,034 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Mattone, a Bari l’investimento tiene: è la terza città d’Italia per acquisti di seconde case

Il capoluogo pugliese conquista il terzo posto sul podio d'Italia con il 31% delle compravendite a scopo rendita

Pubblicato da: redazione | Lun, 20 Luglio 2026 - 14:39
Bari panoramica foto Comune
  • 2 min

Il mercato immobiliare italiano degli investimenti innesta la marcia indietro e si assesta sui livelli del periodo pre-Covid, ma Bari si conferma una delle piazze più attrattive e dinamiche d’Italia. Nel 2025 la percentuale nazionale di acquisti immobiliari destinati alla rendita si è attestata al 17,9%, evidenziando un progressivo ridimensionamento rispetto al picco storico del 2023 (19,5%) e al 19% del 2024. Una contrazione che riflette una maggiore prudenza da parte dei risparmiatori, pur rimanendo ben al di sopra dei minimi storici registrati nel biennio 2014-2015 e nel periodo della pandemia.

Nelle grandi città, tuttavia, lo scenario cambia radicalmente. Qui la quota media di acquisti per investimento è nettamente più alta e tocca il 27,1%, sebbene in lieve calo rispetto al 28,1% dell’anno precedente. In questo contesto spicca l’ottima performance di Bari: il capoluogo pugliese si posiziona al terzo posto a livello nazionale, con ben il 31,0% sul totale delle compravendite destinate all’investimento. Davanti a Bari si piazzano solo Napoli, regina del mercato con il 37,3%, e Palermo al 33,6%. La città di San Nicola riesce a staccare mercati tradizionalmente forti come Bologna (30,1%) e Milano (28,8%), mentre Roma, Firenze e Torino si fermano molto più indietro, in una forbice compresa tra il 22% e il 23%.

Identikit e preferenze degli investitori rimangono stabili. La tipologia di immobile più scambiata in Italia resta il bilocale, scelto nel 32,3% dei casi per la facilità di gestione e locazione, seguito dal trilocale (27,2%). Tengono le soluzioni indipendenti e semindipendenti al 14%. Sul fronte anagrafico, i veri protagonisti del mercato del mattone sono i professionisti di mezza età: la fascia più attiva è quella compresa tra i 45 e i 54 anni (29,1%), seguita a ruota dai 35-44enni (23,1%) e dai 55-64enni (21,6%). Una fotografia che per Bari si traduce in un mercato solido, trainato sia dal turismo sia dalla forte domanda universitaria e lavorativa.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Musica , Rubriche

Musica, Shakira e i ritmi senza...

Ci sono artisti legati a una canzone, a un genere o...
- 25 Luglio 2026
Dalla città

Bari, vietato lasciare animali d’affezione esposti...

Il sindaco Vito Leccese ha firmato un’ordinanza finalizzata a rafforzare la...
- 25 Luglio 2026
Cronaca

Cibo scaduto e locali sporchi: chiuso...

Nell’ambito delle costanti attività volte alla tutela della salute pubblica e...
- 25 Luglio 2026
Attualità , Salute e Medicina

Trombosi venosa superficiale, il mesoglicano potrebbe...

Il trattamento prolungato con mesoglicano potrebbe ridurre nel lungo termine il...
- 25 Luglio 2026