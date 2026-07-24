A Bari il pane diventa ponte tra continenti: apre Estrelas Bread & Food

Pane, spezie e storie che arrivano da tre continenti diversi troveranno casa lunedì 27 luglio, alle ore 20.30, in via Giuseppe Re David 11/A, dove aprirà i battenti Estrelas Bread & Food, il nuovo panificio-bistrot multietnico nato grazie al programma Impresa Prossima del Comune di Bari, finanziato nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Il progetto porta la firma di Ana Auxiliadora Estrela, che lo ha ideato insieme alla figlia Laina de Jesus, e rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso avviato da tempo dall’associazione culturale Origens ETS, da oltre quindici anni punto di riferimento a Bari per il dialogo interculturale e l’inclusione sociale attraverso il cibo. Dopo aver promosso migliaia di pasti, eventi e iniziative dedicate alle comunità straniere e alla cittadinanza, quell’esperienza trova ora una sede stabile, aperta ogni giorno al pubblico.

Nel menu di Estrelas Bread & Food si incontrano le tradizioni culinarie di Africa, Asia e Sud America insieme a quelle pugliesi: dal pane Barbari al naan, dall’injera ai pani di mais sudamericani, fino a piatti simbolo come il couscous marocchino e la feijoada brasiliana. Non mancano contaminazioni originali, come le orecchiette baresi reinterpretate con sapori afghani, brasiliani ed etiopi.

Il locale, però, non vuole essere solo un punto di ristorazione. Sarà uno spazio aperto alla città, pensato per la formazione, l’inclusione e la partecipazione: sono previsti corsi gratuiti per donne rifugiate, laboratori di panificazione nel carcere femminile di Trani, percorsi di tirocinio in collaborazione con Mestieri Puglia, cene di quartiere e iniziative promosse insieme a una rete di associazioni del territorio.

L’investimento complessivo per l’apertura è di circa 59.300 euro, sostenuto da un contributo pubblico di quasi 49.500 euro attraverso il bando comunale Impresa Prossima, che ha finanziato la ristrutturazione del locale, l’acquisto di arredi e attrezzature e l’avvio effettivo dell’attività.

A commentare l’iniziativa è l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli: “I negozi aperti e gestiti da cittadini stranieri che hanno scelto Bari per vivere e costruire il proprio futuro rappresentano una risorsa preziosa per la nostra città. Non sono semplicemente nuove attività economiche, ma luoghi che generano lavoro, relazioni, inclusione e rendono Bari ancora più aperta, dinamica e internazionale. Estrelas Bread & Food racconta perfettamente questa idea di commercio: un’attività che valorizza le proprie radici culturali e, allo stesso tempo, contribuisce a costruire comunità. Attraverso Impresa Prossima vogliamo continuare a sostenere progetti imprenditoriali capaci di creare valore economico e sociale, rendendo il commercio uno strumento di rigenerazione dei quartieri e di crescita per l’intera città”.