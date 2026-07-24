La Puglia del digitale corre su Amazon: quarto posto in Italia con 250 milioni di vendite, superato il Veneto

Le piccole e medie imprese pugliesi che vendono attraverso Amazon sono tra le protagoniste dell’ultimo Report sull’impatto delle PMI. La Puglia si posiziona al quarto posto nella classifica nazionale delle regioni per valore di vendite generate, preceduta solo da Campania, Lombardia e Lazio, e seguita da regioni come Veneto, Emilia-Romagna e Toscana.

Quarta regione d’Italia: la Puglia supera Veneto, Emilia-Romagna e Toscana

Il dato più significativo per le PMI pugliesi è il posizionamento nella classifica nazionale: con oltre 250 milioni di euro di vendite complessive attraverso Amazon nel 2025, la Puglia supera il Veneto del 22%, l’Emilia-Romagna del 26% e la Toscana del 39%. Lo fa con un numero di partner di vendita comparabile a quello delle regioni settentrionali, dimostrando che non è la dimensione del tessuto imprenditoriale a fare la differenza, ma la capacità delle imprese di cogliere le opportunità del digitale e di costruire modelli competitivi efficaci. Le oltre 1.500 PMI pugliesi su Amazon hanno spedito più di 5 milioni di prodotti nel corso del 2025.

Seconda forza del Mezzogiorno: la Puglia consolida il proprio ruolo

Nel contesto del Sud Italia, la Puglia si conferma come la seconda regione per valore di vendite, dopo la Campania e davanti alla Sicilia. Insieme, le tre regioni meridionali occupano tre delle prime cinque posizioni nella classifica nazionale, rappresentando il nucleo di un Mezzogiorno che nel 2025 ha generato più del 40% del valore complessivo delle vendite delle PMI italiane su Amazon. Il risultato pugliese racconta di un modello imprenditoriale radicato nel territorio e orientato al digitale, capace di trasformare le eccellenze locali in opportunità concrete sia in Italia che all’estero, con oltre 40 milioni di euro di vendite generate dall’export.

Un caso di successo pugliese: i marmi di Kalu Creations conquistano l’Europa

Un esempio del talento e della capacità di internazionalizzazione delle PMI pugliesi è Kalu Creations, marchio della Marmeria di Russo Luca & S.a.s. di Strudà di Vernole (LE). Questa impresa storica riconosciuta dalla Regione Puglia, forte di oltre cinquant’anni di tradizione, ha saputo unire l’antico mestiere del Maestro Artigiano con l’innovazione dell’e-commerce, diversificando l’attività tradizionale durante la pandemia. Aderendo alla vetrina Made in Italy di Amazon e collaborando con Agenzia ICE, l’azienda a conduzione familiare trasforma marmo e pietre naturali pugliesi in oggetti di design e accessori per la tavola apprezzati in tutta Europa.