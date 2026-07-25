Turismo, dalla natura incontaminata al mare cristallino: ecco Torre Colimena

Nel cuore della costa ionica salentina, tra il mare cristallino e una natura ancora incontaminata, sorge Torre Colimena, suggestiva frazione balneare del comune di Manduria, in provincia di Taranto. Piccola ma ricca di fascino, questa località rappresenta una meta ideale per chi desidera trascorrere una vacanza all’insegna del relax, senza rinunciare alla storia e ai paesaggi mozzafiato che caratterizzano la Puglia. Ma andiamo per gradi.

Un nome avvolto nel mistero



L’origine del nome Torre Colimena è ancora oggi oggetto di diverse interpretazioni. Secondo l’ipotesi più accreditata, il toponimo deriverebbe dal greco antico, a testimonianza della forte influenza della Magna Grecia su questo territorio. Tra le teorie più diffuse c’è quella che riconduce il nome all’espressione kalì limènon, ovvero “buoni porti”, in riferimento alla baia e all’attuale Salina dei Monaci, considerate in passato approdi sicuri per i navigatori. Altre interpretazioni parlano invece di “porto nascosto” oppure di “luoghi per nuotare”, tutte accomunate dal profondo legame tra questo territorio e il mare.

La torre simbolo della costa ionica



Il cuore della località è rappresentato dalla Torre Colimena, l’antica fortificazione che domina ancora oggi il lungomare. La sua costruzione risale alla seconda metà del Cinquecento, quando l’imperatore Carlo V avviò la realizzazione di un articolato sistema di torri costiere per proteggere il Salento dalle continue incursioni dei pirati turchi. Commissionata dal viceré di Napoli Pedro Afán de Ribera e completata intorno al 1568, la torre comunicava visivamente con Torre San Pietro in Bevagna, verso ovest, e Torre Castiglione, verso est, permettendo di segnalare rapidamente eventuali attacchi lungo tutta la costa.

Le incursioni dei pirati



Tra gli episodi più significativi della storia di Torre Colimena figura quello avvenuto nel 1547, quando circa cento predoni turchi sbarcarono da cinque velieri nel piccolo porto naturale della località. Guidati da Khria, un uomo del posto convertito all’Islam, gli invasori si spinsero nell’entroterra saccheggiando le masserie e i raccolti delle campagne di San Pancrazio Salentino e Avetrana. Un episodio che testimonia quanto queste coste siano state, per secoli, teatro di scontri e incursioni provenienti dal Mediterraneo.

Mare cristallino e natura incontaminata



Oggi Torre Colimena ha cambiato volto ed è una delle mete più apprezzate della costa ionica pugliese. Le sue spiagge di sabbia chiara, il mare trasparente dai fondali bassi e i colori che spaziano dal turchese allo smeraldo la rendono particolarmente amata da famiglie e amanti del relax. A rendere ancora più affascinante questo tratto di costa è la vicinanza con la Salina dei Monaci, un’area naturalistica di grande valore ambientale dove, durante alcuni periodi dell’anno, è possibile osservare i caratteristici fenicotteri rosa insieme a numerose specie di uccelli migratori. Un vero paradiso anche per gli appassionati di birdwatching e fotografia naturalistica.

Cosa vedere nei dintorni



Oltre alla torre costiera, una passeggiata sul lungomare permette di godere di scorci suggestivi e tramonti spettacolari sul Mar Ionio. Nei dintorni meritano una visita anche San Pietro in Bevagna, Porto Cesareo e le splendide spiagge che si susseguono lungo questo tratto di litorale, tra dune, macchia mediterranea e acque cristalline. Lontana dal turismo di massa, Torre Colimena conserva ancora oggi un’atmosfera tranquilla e autentica. Qui storia, natura e mare convivono armoniosamente, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire un Salento diverso, fatto di paesaggi incontaminati, testimonianze storiche e tradizioni ancora vive. Una destinazione perfetta per chi desidera alternare giornate di mare alla scoperta di uno dei tratti più affascinanti della costa pugliese.