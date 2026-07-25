“Vacanze coi fiocchi 2026”, al via anche a Bari la campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale

Continua oggi e nei prossimi giorni la campagna “Vacanze coi fiocchi 2026” cui ha aderito il Comune e la Polizia Locale di Bari, per una guida sicura ed ecologica durante le vacanze estive. Testimonial il noto attore e comico Renato Ciardo.

Questa mattina Polizia Locale e Polizia stradale hanno promosso l’iniziativa davanti l’uscita dai caselli autostradali e la SS16 distribuendo volantini e gadget ai veicoli in transito, contattando centinaia di utenti della strada. La promo proseguirà oltre che sulle strade, nelle aree di ristoro e rifornimento nonché sulle spiagge cittadine.

La guida ecologica, o “ecodriving”, è al centro di questa 27esima edizione: un modo intelligente di mettersi al volante che migliora la sicurezza e riduce l’impatto sull’ambiente. Viaggiare veloce, infatti, non significa necessariamente viaggiare meglio. Anzi! Quest’anno perché non viaggiare “ecologico”? Si tratta di una novità culturale di cui si parla in tutta Europa che promuove un utilizzo più consapevole del veicolo e una guida intelligente, che migliora la sicurezza sulle strade e riduce gli effetti sull’ambiente. La guida ecologica – anche senza un’auto ibrida – può portare a un risparmio in termini di consumo di carburante dal 5% fino al 20%, con una proporzionale riduzione delle emissioni e una diminuzione dell’incidentalità dovuta a una maggiore attenzione e consapevolezza nella guida.

Per questo “Vacanze Coi Fiocchi 2026”, con il claim “Guida Leggero, Viaggia Sicuro”, coniuga il tema della velocità alla guida, che resta una delle cause principali degli incidenti stradali, con quello della guida ecologica, che contribuisce in modo considerevole alla protezione dell’ambiente e alla riduzione dell’inquinamento. Adottare questo stile di guida genera un impatto positivo immediato non solo sulla sicurezza ma anche sui costi del veicolo e sul comfort del viaggio in generale.

Ridurre la velocità e guidare in modo ecologico diventa così il primo passo per migliorare la sicurezza, rallentare i ritmi frenetici di ogni giorno, abbattere lo stress e riscoprire il piacere del viaggio fin dal momento della partenza.