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Abusi su 20enne durante preparazione atletica a concorso militare, un arresto

In carcere 50enne nel Leccese per violenza sessuale. Per altra vicenda 32enne in manette

Pubblicato da: redazione | Sab, 25 Luglio 2026 - 16:55
carabinieriok
  • 16 sec

I carabinieri hanno eseguito in Salento due misure cautelari nei confronti di due uomini accusati di violenza sessuale. A Supersano è stato arrestato un 50enne del posto. Il provvedimento nasce dalla denuncia presentata da una ragazza di 20 anni che si era rivolta a lui per svolgere una preparazione atletica finalizzata al superamento delle prove fisiche di un concorso nelle Forze Armate. Secondo quanto denunciato, l’indagato l’avrebbe costretta a subire un atto sessuale contro la propria volontà.
A Martano, invece, i militari hanno eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un 32enne del luogo, originario della Nuova Guinea, già sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale per violenza sessuale denunciata da una donna di 51 anni nel novembre 2025. La donna aveva riferito di essere stata aggredita sessualmente all’interno della propria abitazione di campagna.
Le successive violazioni delle prescrizioni imposte e le reiterate condotte persecutorie dell’uomo, hanno portato all’aggravamento della misura.

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