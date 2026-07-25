Bari, sul nuovo waterfront di Santo Spirito arrivano le panchine

Sono iniziate questa mattina le operazioni di installazione delle prime panchine sul nuovo waterfront di Santo Spirito. Il sindaco Vito Leccese ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento degli interventi di completamento dell’area.

In questa prima fase saranno posizionate le prime 8 panchine delle 40 complessivamente previste dal progetto. Si tratta delle prime 20 dotate di schienale, mentre le restanti 20 saranno del modello senza schienale, così da diversificare le modalità di fruizione degli spazi pubblici lungo il lungomare.

I lavori proseguiranno nella giornata di lunedì, quando sarà completata l’installazione delle ulteriori panchine previste in questa fase e del gazebo, altro elemento di arredo urbano contemplato nell’intervento.

A margine del sopralluogo, il sindaco ha incontrato i rappresentanti della Cooperativa dei pescatori per fare il punto sull’imminente completamento dell’intervento che interesserà anche l’area destinata alla vendita del pescato. Nel corso dell’incontro sono state condivise le modalità di riattivazione dei banchi di vendita e affrontati i temi legati alla pulizia e al decoro degli spazi dedicati al mercato ittico sul lungomare, così come previsto dal progetto di riqualificazione.

L’installazione dei nuovi arredi rappresenta uno degli ultimi tasselli del percorso di completamento del waterfront, che restituirà alla comunità uno spazio completamente rinnovato, più accogliente e funzionale, valorizzando al tempo stesso una delle attività identitarie di Santo Spirito, quella della piccola pesca.