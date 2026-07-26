Rincari per acqua ed energia nell’agricoltura pugliese: +43% dal pre-pandemia

Un’indagine per misurare i costi sostenuti dalle aziende, le difficoltà di approvvigionamento e il reale fabbisogno idrico dell’agricoltura pugliese. È l’obiettivo di H2O, il progetto promosso da Unioncamere Puglia per raccogliere direttamente dalla voce delle imprese dati ed evidenze utili alla definizione delle politiche pubbliche.

L’iniziativa nasce in un contesto caratterizzato da un forte incremento dei costi aziendali. Secondo una prima analisi dei bilanci condotta da Unioncamere Puglia, la spesa delle imprese agricole regionali per utenze e servizi, tra cui acqua ed energia elettrica, è passata dai 116 milioni di euro del 2019, anno precedente alla pandemia, ai 166 milioni del 2024.

L’aumento è stato quindi di 50 milioni di euro, pari al 43% in appena cinque anni, e si è abbattuto su una parte “privilegiata” – perché possono disporre di questo bene prezioso – in un sistema composto da 71.715 aziende agricole, già alle prese con gli effetti della siccità e dei cambiamenti climatici

Il tema interessa un comparto che riveste un ruolo significativo nell’economia regionale. Il fatturato dell’agricoltura pugliese ha infatti raggiunto 1,2 miliardi di euro, ma la struttura dei costi presenta elementi di crescente fragilità, soprattutto per le imprese che dipendono maggiormente dall’irrigazione e dall’energia necessaria per il sollevamento e la distribuzione dell’acqua.

«L’iniziativa – dichiara Luciana Di Bisceglie, presidente di Unioncamere Puglia – punta a fotografare dal basso il fabbisogno idrico del comparto agricolo regionale. L’obiettivo è costruire una base conoscitiva solida da mettere a disposizione delle Istituzioni, affinché le politiche pubbliche possano partire dai bisogni reali delle aziende e dalla situazione concreta delle nostre campagne».

L’indagine prenderà avvio da quattro Comuni-pilota, che si sono candidati all’iniziativa: Manduria, Molfetta, Nardò e San Giovanni Rotondo.

Il questionario è tuttavia aperto, in modalità di auto compilazione, a tutte le imprese agricole pugliesi, che potranno partecipare collegandosi al sito www.unioncamerepuglia.it.

I risultati saranno illustrati in un evento finale da Water Europe, la piattaforma europea di collaborazione per la ricerca e l’innovazione nel settore idrico, incaricata di realizzare le interviste alle imprese, che partecipa al progetto insieme a Uniontrasporti.

«L’appuntamento servirà anche a far conoscere le tecnologie più innovative già adottate con successo nel mondo per migliorare la disponibilità e la gestione dell’acqua nelle campagne», afferma il segretario generale di Unioncamere Puglia, Luigi Triggiani.