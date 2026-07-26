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Bari, paura a San Girolamo: a fuoco una struttura in legno in un cantiere

L'intervento dei vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Dom, 26 Luglio 2026 - 16:22
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Paura a San Girolamo dove in via De Fano è andata a fuoco una struttura in legno (la recinzione) nel cantiere  di Arca Puglia, fermo ormai da anni e che doveva portare alla realizzazione di nuove case popolari. Nella zona dell’incendio si erano accumulati anche rifiuti.  “Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco sono stati scongiurati danni ai palazzi adiacenti e alle macchine parcheggiate”, fanno sapere dal comitato Vivere- La Voce di San Girolamo Fesca. Il fumo denso che si è alzato in pochi minuti ha però messo in allarme i tanti bagnanti presenti sul lungomare.

(foto Facebook)

Confagriocltura Bari-bati

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