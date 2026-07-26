Conversano, nuova audioguida multilingue del Polo Museale

Nei giorni scorsi, nella prestigiosa cornice della Pinacoteca Paolo Finoglio, è stata presentata ufficialmente la nuova audioguida multilingue del Polo Museale di Conversano, uno strumento che segna un avanzamento decisivo nel percorso di modernizzazione e apertura internazionale del patrimonio culturale cittadino. La nuova audioguida — disponibile in 47 lingue — permetterà a cittadini, visitatori e turisti provenienti da ogni parte del mondo di scoprire la storia, le opere e i luoghi simbolo della città attraverso un’esperienza immersiva, inclusiva e pensata per pubblici diversi. Un progetto che rafforza la vocazione culturale di Conversano e la sua capacità di dialogare con un pubblico sempre più ampio e internazionale.

Dichiarazione del sindaco Giuseppe Lovascio

«La nuova audioguida multilingue rappresenta un investimento concreto nella crescita culturale e turistica di Conversano. Rendere il nostro patrimonio sempre più accessibile significa rafforzare l’identità della città e aprirla al mondo. È un passo che conferma la nostra volontà di innovare, accogliere e dialogare con visitatori provenienti da ogni Paese. La cultura è il futuro della comunità, e oggi compiamo un avanzamento significativo in questa direzione, “europeizzando” in modo incisivo il nostro polo museale». Il progetto è stato realizzato «grazie al lavoro congiunto del gruppo di lavoro del Polo Museale, della Cooperativa Imago, degli Assessorati al Turismo e alla Cultura e di tutte le professionalità che hanno contribuito con competenza e dedizione a raggiungere questo importante risultato», conclude Giuseppe Lovascio.