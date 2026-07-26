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Colto da malore mentre nuota, muore 22enne a Castellaneta Marina

La tragedia

Pubblicato da: redazione | Dom, 26 Luglio 2026 - 19:01
ambulanza
  • 36 sec

Un giovane ha perso la vita in mare a Castellaneta Marina. La vittima, di 24 anni originaria di Gioia del Colle, secondo una prima ricostruzione, stava nuotando al largo nei pressi di lido Paradiso quando, probabilmente colta da un malore, è annegata. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 della postazione di Castellaneta Marina e un’automedica proveniente da Ginosa. Ma per il giovane non c’era più nulla da fare. Indagano i carabinieri.

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