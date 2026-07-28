Bari, a settembre apre il sovrappasso di Santa Caterina: oggi il sopralluogo

“A settembre, con l’apertura del sovrappasso di Santa Caterina, a Bari sarà eliminato l’ultimo passaggio a livello delle Ferrovie Appulo Lucane – ha detto l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese nel corso del sopralluogo effettuato questa mattina, presso il cantiere del sovrappasso di Santa Caterina, in corso di realizzazione da parte di Ferrovie Appulo Lucane nel quartiere Picone di Bari – l’opera, finanziata con 5,6 milioni di euro, completa il progetto ‘Strade Nuove’, al quale la Regione aveva già destinato 18,9 milioni di euro per realizzare tre rotatorie, nuove connessioni viarie, il sottopasso ciclopedonale, il raddoppio della linea FAL verso il Policlinico e l’eliminazione del passaggio a livello di via delle Murge: complessivamente, la Regione ha investito 24,5 milioni di euro per trasformare questo quadrante della città, migliorando sicurezza ferroviaria, mobilità urbana e qualità della vita. È questa la visione della Regione Puglia – ha concluso Piemontese – investire in opere che non migliorano soltanto la viabilità, ma rendono le nostre ferrovie più sicure, le città più connesse e il trasporto pubblico sempre più competitivo rispetto all’uso dell’auto”.

“Oggi – ha detto il Sindaco di Bari, Vito Leccese – ho voluto essere qui per confermare l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti delle aziende insediate nell’area PIP di Santa Caterina, interessata dai lavori di Ferrovie Appulo Lucane. In queste settimane abbiamo intensificato le interlocuzioni con FAL, ricevendo rassicurazioni sull’apertura della nuova viabilità prevista per l’inizio di settembre. Allo stesso tempo abbiamo concordato con gli imprenditori un percorso di confronto costante con l’amministrazione, per affrontare insieme anche le ulteriori questioni che interessano quest’area. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione dell’intervento – ha aggiunto Leccese – e a mantenere un dialogo costante con tutti i soggetti coinvolti, perché il nostro obiettivo è accompagnare la crescita di quest’area e garantire alle imprese le migliori condizioni per lavorare e investire, anche attraverso la realizzazione di opere strategiche come questa”.

“Quest’opera – ha detto il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza – è frutto della sinergia con la Regione Puglia che in questi anni ha investito energie e risorse non solo per la realizzazione di nuove infrastrutture destinate al trasporto pubblico locale, ma anche per garantire il diritto alla mobilità sostenibile. Questo intervento – ha aggiunto Zizza – si aggiunge infatti ai 9 già realizzati da Fal nell’ambito del Progetto Strade Nuove, realizzato in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto con Regione Puglia e Comune di Bari ed inaugurato a novembre 2024, ed è la prova che la nostra Azienda, oltre a migliorare i servizi agli utenti, contribuisce anche allo sviluppo della viabilità cittadina ed alla rigenerazione urbana dei territori serviti”.

Con l’apertura al traffico del sovrappasso sarà eliminato il passaggio a livello di Santa Caterina, che è l’ultimo di Fal nella città di Bari. Ciò consentirà di potenziare e velocizzare la linea ferroviaria, aumentare la sicurezza, migliorare la viabilità e la vivibilità tra i quartieri Picone e Poggiofranco e diminuire le emissioni di gas di scarico delle auto dannose per l’ambiente.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane, Stefano Di Bello – è l’apertura al traffico a settembre. Siamo consapevoli dei disagi causati agli automobilisti e ai commercianti della zona e ce ne scusiamo, ma purtroppo i lavori hanno subito dei rallentamenti prima a causa di varie interferenze (in particolare con Enel) e, nei mesi scorsi, per le frequenti piogge che hanno ritardato la produzione e la consegna delle travi utilizzate per la costruzione del ponte che vengono realizzate all’aperto. Adesso – ha aggiunto – proseguiamo spediti con solo pochi giorni di pausa estiva. Il nostro cronoprogramma prevede: termine lavori, finiture, lavori accessori e collaudi statici entro agosto ed apertura al traffico a settembre”.

Il nuovo sovrappasso sarà lungo poco più di 80 metri, a doppio senso di marcia per le auto, con marciapiede per i pedoni da un lato e pista ciclabile dall’altro.

Questo intervento è stato finanziato dalla Regione Puglia con 5,6 mln di euro (fonte di finanziamento Regione Puglia FSC 2014-2020).

Fondi che si aggiungono ai 18,9 milioni di euro stanziati sempre dalla Regione Puglia per gli interventi di Strade Nuove già realizzati da Fal, ossia: 3 rotatorie (Via Tatarella/Via Matarrese; Via Mazzitelli/Cotugno/Bellomo; Viale Pasteur/Solarino/Murge); un sottopasso ciclo-pedonale tra Viale Pasteur e Via Matarrese con 2,6 chilometri di percorso ciclabile; nuova strada di raccordo tra Via Tatarella e Via Matarrese; nuovo anello di circolazione tra Via Solarino e Via Cotugno; riorganizzazione ingressi/uscite autosilo Polipark; raddoppio linea Fal Bari Policlinico, eliminazione passaggio a livello Via delle Murge. Ad oggi, quindi, per tutti questi interventi la Regione Puglia ha stanziato complessivamente 24,5 milioni di euro.