Aggressione alla Rossani a Bari, indagati l’addetta ai bagni e il compagno

Sono stati iscritti nel registro degli indagati, con l’accusa di lesioni aggravate e rapina, l’addetta ai bagni del Parco Rossani di Bari (subito sospesa) ed il compagno, che lo scorso 23 luglio avrebbero picchiato brutalmente la 26enne di Toritto Giuditta.

Il fascicolo è stato aperto dal Procuratore Roberto Rossi, sulla base di una informativa depositata dalla Polizia Locale, intervenuta pochi minuti dopo l’aggressione, assieme agli operatori del 118. È stata la stessa vittima a chiamare i soccorsi, mentre – come raccontato dalla ragazza – diverse persone che hanno assistito alla scena non sarebbero intervenute per fermare la violenza. Nel corso delle indagini sono stati identificati per ora anche tre minori.