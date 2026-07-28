Bari, ricollocata la targa per Michele Lopez a Japigia: “Sua memoria patrimonio da custodire”

È stata ricollocata, nel quartiere Japigia di Bari, la targa dedicata a Michele Lopez (situata nell’omonima via), vittima innocente della delinquenza assassinata il 31 ottobre 2006. La targa era stata temporaneamente rimossa nell’ambito dei lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato nella zona.

A raccontare l’episodio è il consigliere comunale Lorenzo Leonetti, intervenuto dopo le segnalazioni della consigliera del Municipio I Laura Lieggi e di numerosi cittadini che avevano notato l’assenza della targa. “A seguito delle segnalazioni della consigliera del I Municipio, Laura Lieggi, e di numerosi cittadini, oggi mi sono recato in via Michele Lopez, nel quartiere Japigia, dove era stata rimossa la targa dedicata a Michele Lopez, vittima innocente della delinquenza, assassinato il 31 ottobre 2006”, scrive Leonetti.

La strada, ricorda il consigliere, è stata intitolata a Lopez proprio per custodirne la memoria. Ogni anno, insieme ai familiari, agli amici e alla comunità, viene organizzata una cerimonia di commemorazione. “La sua tragica scomparsa rappresenta una delle pagine più dolorose della storia della nostra città”, sottolinea. Secondo quanto riferito da Leonetti, la ditta incaricata dei lavori aveva rimosso e custodito la targa senza conoscerne il valore storico e simbolico per il quartiere e per la città.

“La ditta incaricata della realizzazione del nuovo supermercato nel quartiere aveva temporaneamente rimosso e custodito la targa, senza conoscerne il profondo valore storico e simbolico”, spiega il consigliere. Dopo il confronto con i responsabili del cantiere, la targa è stata ricollocata. “Dopo aver spiegato ai responsabili chi fosse Michele Lopez e il significato che quella targa rappresenta per l’intera comunità barese, hanno immediatamente provveduto a ricollocarla, garantendomi inoltre che se ne prenderanno cura con il rispetto che merita”, aggiunge Leonetti. Il consigliere ha ringraziato quindi la consigliera Laura Lieggi, i cittadini che hanno segnalato la situazione e la ditta “che ha dimostrato sensibilità e disponibilità nel comprendere il valore di questo luogo della memoria”.

La vicenda si chiude così con il ripristino di un simbolo importante per Japigia e per Bari. “Michele Lopez continua a vivere nel ricordo della città di Bari”, conclude Leonetti. “La sua memoria resta un patrimonio collettivo che abbiamo il dovere di custodire e tramandare alle future generazioni”.