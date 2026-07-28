Bari, tornano gli abbonamenti annuali Amtab a 20 euro: domande fino al 30 settembre

Torna a Bari l’abbonamento annuale Amtab a 20 euro. Il Comune ha riattivato la misura “MUVTinBUS365”, che consente di viaggiare per dodici mesi su tutte le linee del trasporto pubblico locale al costo agevolato di 20 euro. Il valore reale del titolo di viaggio è pari a 250 euro: la restante quota di 230 euro sarà coperta direttamente dal Comune di Bari attraverso i fondi POC Metro 2014-2020, riprogrammati con la delibera di giunta numero 491 del 15 luglio scorso. Il bando per l’assegnazione degli incentivi è stato pubblicato oggi, 28 luglio, sul sito istituzionale del Comune.

Potranno accedere all’agevolazione i residenti nel Comune di Bari, i dimoranti abituali stabili in città anche se residenti altrove, purché proprietari o affittuari di un appartamento o iscritti nello schedario della popolazione temporanea, e gli studenti di ogni ordine e grado iscritti a scuole o atenei con sede a Bari, anche se non residenti o non dimoranti. La misura riguarda anche i cittadini over 65 già titolari di abbonamento dedicato: pagando i 20 euro potranno eliminare i vincoli delle fasce orarie e viaggiare liberamente per l’intera giornata. Per i minorenni, la richiesta dovrà essere sottoscritta da un genitore o da un tutore legale.

Le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre 2026. L’assegnazione avverrà in base all’ordine cronologico di acquisto e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. L’abbonamento avrà validità di dodici mesi dal giorno dell’attivazione. L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici sul trasporto su gomma e non comprende la sosta nei Park&Ride, che resta soggetta al costo fisso giornaliero.

Il nuovo bando introduce anche regole stringenti sull’utilizzo effettivo del titolo di viaggio. La prima validazione dovrà essere effettuata obbligatoriamente entro il primo mese dal rilascio, attraverso MUVT Card o app MUVT su smartphone. In caso contrario, l’abbonamento sarà annullato senza diritto a rimborso. La validazione sarà obbligatoria a ogni accesso a bordo. In caso di controlli, la mancata validazione comporterà una penalità. Al raggiungimento di tre penalità, l’abbonamento decadrà automaticamente.

Non sarà inoltre possibile rinnovare il titolo prima dei sette giorni precedenti la scadenza naturale. In caso contrario, l’abbonamento sarà annullato e l’utente non potrà riacquistarlo per un anno. Lo stesso divieto varrà per chi dovesse tentare di acquistare un nuovo titolo dopo un annullamento per mancata validazione o per cumulo di penalità: il nuovo abbonamento sarà annullato senza preavviso e senza rimborso. Il titolo sarà rilasciato esclusivamente in formato digitale e in modalità self-service attraverso la piattaforma dedicata. Per accedere alla misura sarà necessario possedere la MUVT Card. Chi ne è già in possesso potrà collegarsi al portale Amtab, accedere al proprio account, aggiornare o confermare i dati personali, selezionare la categoria di appartenenza, caricare la documentazione richiesta e procedere al pagamento elettronico dei 20 euro.

Chi non possiede ancora la MUVT Card dovrà prima acquistare la tessera fisica presso le rivendite autorizzate Amtab, al costo di 2 euro, e poi completare la registrazione online con dati, documenti, modulo di agevolazione e foto. Prevista anche una tutela per gli utenti che, durante i giorni di sospensione della misura, hanno acquistato un abbonamento annuale Amtab a tariffa ordinaria. Chi ha sottoscritto un titolo con validità a partire dal primo luglio 2026 e possiede i requisiti previsti potrà richiedere il rimborso della quota eccedente, pari a 230 euro. La richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2026 attraverso l’apposito modulo disponibile sul portale Muvt App. Il rimborso sarà garantito nei limiti delle risorse stanziate. Per ulteriori informazioni sarà possibile contattare il numero verde 800450444.