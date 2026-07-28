Bari, lavori in via Argiro verso le battute finali: “Domani riapre l’incrocio con via Calefati”

Riaprirà domani al transito delle auto il tratto di via Calefati compreso tra via Melo e via Roberto da Bari, nel centro murattiano di Bari. La riapertura arriva al termine dell’intervento stradale sull’incrocio con via Argiro, nell’ambito dei lavori di riqualificazione della strada pedonale. A renderlo noto è l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che ha effettuato un sopralluogo sul cantiere. Nell’intersezione con via Calefati è in fase di completamento la posa del nuovo asfalto. È stato inoltre riqualificato l’attraversamento pedonale, con il posizionamento in quota delle nuove basole, così da eliminare i dislivelli e garantire maggiore continuità ai percorsi.

Il restyling di via Argiro prevede la trasformazione di circa 14mila metri quadrati di strada in una rambla moderna, accessibile e verde, con il rifacimento delle intersezioni stradali e degli incroci con via Calefati e via Putignani. Le principali lavorazioni sugli isolati pedonali di via Argiro sono attualmente concentrate sull’ultimo tratto, compreso tra via Putignani e via Principe Amedeo, che dovrebbe essere completato nel mese di agosto. Gli altri isolati sono già stati ultimati e resi fruibili al passaggio dei pedoni.

Per concludere l’opera, restano da ultimare gli incroci con via Calefati e via Putignani, nelle porzioni comprese tra via Argiro e via Andrea da Bari. In queste aree sono già in fase di realizzazione i nuovi marciapiedi con basole calcaree bianche e il nuovo asfalto. A seguire è prevista la piantumazione degli oleandri dal fiore bianco doppio. Il rifacimento dell’intersezione stradale e dell’attraversamento pedonale su via Calefati è quasi terminato. Da domani la strada riaprirà alle auto, mentre i lavori proseguiranno esclusivamente sui marciapiedi di via Calefati e sull’incrocio con via Putignani.

Il progetto prevede anche il rifacimento di tutti gli attraversamenti pedonali alle intersezioni di via Argiro con le diverse traverse. Al momento sono stati completati gli attraversamenti di via Abate Gimma e via Calefati, mentre sono in corso gli interventi in via Dante, via Putignani e via Piccinni. Le lavorazioni si concluderanno gradualmente nel prossimo mese, per poi terminare con via Principe Amedeo. “Via Argiro pedonale si può già ammirare nella sua veste definitiva, con le nuove pavimentazioni e alberature”, spiega Scaramuzzi, “mentre proseguono in queste settimane estive le lavorazioni sulle diverse intersezioni stradali. Oggi ho avuto modo di verificare il completamento dell’intervento all’incrocio con via Calefati, che riaprirà completamente al traffico domani, dopo la posa dell’asfalto definitivo”, aggiunge l’assessore.

Il cronoprogramma prevede ora la progressiva riapertura degli altri incroci. “Passo dopo passo, riapriremo tutte le intersezioni, a partire da via Dante nella prima settimana di agosto. Come promesso, ce la stiamo mettendo tutta, cercando di impegnare i mesi estivi per completare le ultime operazioni e preparare via Argiro a vivere la ripresa dopo le ferie in tutta la sua bellezza e comodità”, conclude Scaramuzzi.