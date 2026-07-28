Assalti ai portavalori, altri sei arresti tra Bari e Foggia: nel mirino il gruppo di Cerignola

Altri sei arresti tra le province di Bari e Foggia nell’inchiesta sugli assalti ai furgoni portavalori riconducibili, secondo gli investigatori, a un’organizzazione criminale con base a Cerignola. Questa mattina il Nucleo investigativo dei carabinieri di Bari, insieme ai comandi territoriali competenti, ha eseguito una nuova ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale su richiesta della Direzione distrettuale antimafia.

Le sei persone sono ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere, furto aggravato, porto e detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione. Il provvedimento, emesso dopo l’interrogatorio preventivo, riguarda altri presunti componenti del gruppo già finito al centro dell’indagine che il 10 luglio scorso aveva portato all’esecuzione di sette misure cautelari.

Secondo la ricostruzione della Dda, l’organizzazione sarebbe stata strutturata per compiere assalti paramilitari ai furgoni portavalori, riuscendo a procurarsi mezzi e strumenti necessari per questo tipo di azioni: auto, armi, esplosivi e altri materiali. Nei precedenti provvedimenti cautelari era stato riconosciuto il metodo mafioso, alla luce dell’identità delle persone coinvolte e delle modalità dei fatti contestati.

Il nuovo filone investigativo si collega alla stessa attività d’indagine che aveva già consentito di individuare i presunti responsabili dell’assalto avvenuto il 6 novembre 2024 lungo la statale 96, nei pressi di Toritto, nel Barese. Le indagini avevano inoltre portato a ricostruire il furto di quattro autobus di linea avvenuto a Ostuni, in provincia di Brindisi, il 15 aprile 2025. Secondo gli investigatori, quei mezzi sarebbero stati sottratti con l’obiettivo di utilizzarli per realizzare altri assalti.

Le contestazioni mosse ai sei indagati riguardano, a vario titolo, anche furti e occultamento di vetture di grossa cilindrata, il furto degli autobus di linea in provincia di Brindisi e il porto in luogo pubblico di armi da sparo, che sarebbero state nascoste all’interno dei veicoli. L’operazione conferma l’attenzione della Dda e dei carabinieri sui gruppi specializzati negli assalti ai portavalori, fenomeno che negli ultimi anni ha interessato più territori pugliesi con modalità violente e organizzate. Le accuse, al momento, restano nella fase cautelare e dovranno essere verificate nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

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