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Latitante 53enne scovato in una villa con piscina nel Barese: deve scontare 9 anni per omicidio e rapina

L'operazione lampo dei Carabinieri del Nucleo Investigativo Bat

Pubblicato da: redazione | Mar, 28 Luglio 2026 - 08:45
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La Procura della Repubblica di Trani ha emesso un provvedimento di esecuzione per la carcerazione a carico di un 54enne originario di questa provincia, il quale deve espiare la pena definitiva di 9 anni di reclusione per i reati di omicidio preterintenzionale aggravato in concorso e rapina aggravata. L’uomo si era reso irreperibile nel tentativo di sottrarsi all’esecuzione della condanna definitiva, facendo immediatamente scattare una mirata attività di ricerca da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, che sono riusciti a individuarlo e a trarlo in arresto.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, sono state sviluppate con tempestività dai Carabinieri del Nucleo Investigativo attraverso una speditiva attività info- investigativa, consentendo di ricostruire gli spostamenti del latitante e di restringere progressivamente il campo delle ricerche, fino a individuarne il nascondiglio. Il blitz è quindi scattato all’interno di una struttura ricettiva, una villa dotata di piscina, dove il 54enne aveva trovato rifugio nella convinzione di poter sfuggire alla cattura. L’intervento dei militari, eseguito con rapidità e perfetto coordinamento, ha consentito di sorprenderlo e bloccarlo senza che opponesse resistenza. Ultimate le formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso un istituto penitenziario, dove sconterà la pena inflittagli.

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