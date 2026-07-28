Controlli a tappeto nel cuore di Bari vecchia, l’arma schiera trenta militari contro spaccio e illegalità

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Bari, è in corso dalle prime luci di questa mattina, un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere “Borgo Antico” del capoluogo, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di illegalità, nonché ad accrescere la percezione di sicurezza da parte di residenti e turisti.

L’operazione ha visto l’impiego coordinato di oltre 30 militari appartenenti ai diversi reparti dell’Arma, con il supporto delle unità cinofile, dello Squadrone Eliportato Cacciatori Foggia e di un elicottero che ha assicurato il monitoraggio dall’alto delle aree interessate. I controlli hanno riguardato le principali piazze e vie del centro storico con particolare attenzione ai luoghi di maggiore affluenza ed alle aree maggiormente sensibili sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso del servizio sono state identificate decine di persone; Le unità cinofile hanno effettuato specifiche attività di ricerca di sostanze stupefacenti e di armi mentre lo Squadrone “Cacciatori” grazie alle proprie peculiari capacità operative, ha fornito un ulteriore contributo alle attività di controllo del territorio.

L’impiego dell’elicottero ha consentito di garantire un costante supporto alle pattuglie operanti a terra, assicurando una più efficace osservazione delle aree interessate ed una tempestiva capacità di intervento in caso di necessità.

L’attività rafforza la presenza dell’Arma sul territorio e proseguirà anche nelle prossime settimane con servizi straordinari finalizzati a prevenire e reprimere i fenomeni di crimanilià diffusa e garantire condizioni di maggiore sicurezza per la collettività.