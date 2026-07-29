A fuoco furgone ad Acquaviva, l’intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri intorno alle ore 15:30 circa, squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari sono intervenute nella zona industriale di Acquaviva delle Fonti per l’incendio di un furgone adibito al trasporto merci.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, il conducente del mezzo, mentre era in procinto di accedere al capannone di un’azienda, ha avvertito un odore di bruciato e notato la fuoriuscita di fumo dal veicolo, provvedendo immediatamente ad arrestarne la marcia e ad allontanarsi in sicurezza.

All’arrivo delle squadre operative, il furgone risultava completamente avvolto dalle fiamme. L’intervento di due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da autobotte, ha consentito il rapido contenimento dell’incendio, evitando la propagazione delle fiamme alla vegetazione circostante e alle attività produttive limitrofe.

Il veicolo è andato completamente distrutto a causa dell’evento. Non si registrano persone ferite o coinvolte.

Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle ore 17:00.