MERCOLEDì, 29 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,124 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,124 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Caos Brt a Bari, i taxi perdono le corsie preferenziali. “Già erano poche. Poi ci si lamenta delle lunghe attese”

La denuncia di Usb Taxi Bari: "Tagliati fuori dai piani della mobilità cittadina"

Pubblicato da: Adalisa Mei | Mer, 29 Luglio 2026 - 09:32
brt via quintino sella
  • 42 sec

La convivenza tra la futura rete di trasporto rapido su bus (Brt) e il servizio taxi a Bari si fa sempre più tesa. L’ultima scintilla è scoppiata in via Quintino Sella, dove la corsia preferenziale utilizzata dalle auto bianche per raggiungere rapidamente il centro cittadino è stata definitivamente cancellata per fare spazio alle corsie protette dei nuovi mezzi ad alta capacità.

La denuncia arriva direttamente dai tassisti e da Vittorio Pantaleo, rappresentante di Usb Bari Taxi, che esprime tutta la frustrazione di una categoria progressivamente resa invisibile dalle scelte urbanistiche del Comune. “Già le corsie preferenziali che portano in centro sono poche. Adesso con l’arrivo della Brt le stanno anche togliendo. Assurdo: senza un avviso, senza un’alternativa. È l’ennesima volta che non veniamo calcolati. E in piazza Massari – continua Pantaleo – siamo da mesi ancora senza posteggio. Di corsie preferenziali noi tassisti ne abbiamo poche e con l’arrivo della Brt ce ne toglieranno più della metà. Poi si lamentano che per aspettare un taxi ci vuole un’ora”.

Il cortocircuito logistico denunciato dal sindacato non colpisce solo i lavoratori, ma ricade direttamente sui cittadini e sui turisti. Intrappolati nel traffico ordinario senza percorsi dedicati, i tassisti segnalano rallentamenti strutturali che dilatano a dismisura i tempi di risposta.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bai, si completa la squadra di...

Si completa la squadra di presidenza dell’Ance, guidata da Antonio Ciucci....
- 29 Luglio 2026
Dalla città

Bari, protesta per i pali pubblicitari...

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d'Italia Municipio 2 raccoglie e condivide...
- 29 Luglio 2026
Attualità

Stop al resort di lusso a...

La giunta regionale pugliese ha approvato la delibera con cui è...
- 29 Luglio 2026
Cronaca

Crollo in un cantiere edile a...

Una nuova tragedia si consuma sui luoghi di lavoro in Puglia....
- 29 Luglio 2026