Ancora incerta la dinamica di quanto accaduto questa mattina a Pane e pomodoro quando uno straniero senzatetto, di origini tedesche, avrebbe tentato di rubare uno zaino ad una coppia di bagnanti. La coppia barese ha reagito fermandolo. L’uomo è stato identificato dalla polizia e sarebbe uno dei due che da giorni starebbe creando problemi a Pane e pomodoro, anche prendendo a calci e pugni le cassette di sicurezza o lanciando pietre contro la garitta.
Bari, tenta di sottrarre uno zaino in spiaggia e viene fermato: ambulanza sul posto
A Pane e pomodoro
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