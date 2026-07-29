MERCOLEDì, 29 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,116 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,116 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, tenta di sottrarre uno zaino in spiaggia e viene fermato: ambulanza sul posto

A Pane e pomodoro

Pubblicato da: redazione | Mer, 29 Luglio 2026 - 09:49
WhatsApp Image 2026-07-29 at 09.42.25
  • 36 sec

Ancora incerta la dinamica di quanto accaduto questa mattina a Pane e pomodoro quando uno straniero senzatetto, di origini tedesche, avrebbe tentato di rubare uno zaino ad una coppia di bagnanti.  La coppia barese ha reagito fermandolo. L’uomo è stato identificato dalla polizia e sarebbe uno dei due che da giorni starebbe creando problemi a Pane e pomodoro, anche prendendo a calci e pugni le cassette di sicurezza o lanciando pietre contro la garitta.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Assalto a bancomat nel Barese, quattro...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto a Canosa di...
- 29 Luglio 2026
Cronaca

Bari, tenta di sottrarre uno zaino...

Ancora incerta la dinamica di quanto accaduto questa mattina a Pane...
- 29 Luglio 2026
Cronaca

Tenta di uccidere la moglie nel...

Lo scorso 23 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Gioia del...
- 29 Luglio 2026
Primo Piano

Bari, boom immobiliare a Murat e...

Il mercato immobiliare barese chiude la seconda parte del 2025 con...
- 29 Luglio 2026