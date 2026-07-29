Tenta di uccidere la moglie nel Barese, arrestato 91enne

Lo scorso 23 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle hanno tratto in arresto un 91enne presunto responsabile del tentato omicidio della propria consorte. In estrema sintesi, e nel rispetto del segreto investigativo, l’ipotesi posta a fondamento del provvedimento riguarda la commissione del suddetto delitto, avvenuto all’interno delle mura domestiche al culmine di una lite scaturita per futili motivi.

L’uomo, avrebbe prima colpito la donna sferrandole numerosi fendenti con un coltello e poi cercato di scagliarsi contro una parente, intervenuta in soccorso dopo aver sentito le grida d’aiuto. Quest’ultima è riuscita a dare l’allarme al 112, permettendo il tempestivo intervento dei militari che, hanno bloccato l’aggressore e prestato i primi soccorsi alla vittima. La donna è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti per le dovute cure.

​Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa delle valutazioni sull’incompatibilità con il regime carcerario, l’uomo è stato posto ai domiciliari presso una struttura sanitaria.