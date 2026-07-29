Bari vecchia, riaprono i campetti intitolati a Michele Fazio

Due campi da calcetto tornano a nuova vita sul lungomare Imperatore Augusto, restituendo a Bari vecchia uno spazio dove bambini e ragazzi potranno tornare a giocare. Saranno inaugurati domani, giovedì 30 luglio, i due campi intitolati a Michele Fazio, al termine dei lavori di riqualificazione terminati lo scorso 22 giugno e realizzati da Deloitte grazie a un accordo di sponsorizzazione proposto al Comune di Bari.

Il taglio del nastro è fissato alle ore 20, alla presenza dei genitori di Michele, Pinuccio e Lella Fazio, del sindaco Vito Leccese, dell’operating leader di Deloitte Italia Claudio Lusa, dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, della presidente del Municipio I Annamaria Ferretti, del referente regionale dell’associazione Libera don Angelo Cassano, del parroco della Cattedrale di Bari don Franco Lanzolla, dei rappresentanti delle realtà associative locali e dei bambini e ragazzi di Bari vecchia, che per l’occasione potranno inaugurare i campi giocando con i palloni donati da Deloitte.

L’intervento di riqualificazione dei campi sportivi “Michele Fazio”, del valore di oltre 100mila euro, ha previsto la rimozione del manto erboso usurato, il rifacimento del sottofondo con una nuova pavimentazione e un nuovo tappeto, l’installazione di nuove recinzioni e il potenziamento dell’impianto di pubblica illuminazione. L’iniziativa rientra negli investimenti che Deloitte realizza sui territori con l’obiettivo di favorire la crescita e lo sviluppo del Paese, intervenendo direttamente su uno spazio pubblico comunale per offrire ai giovani, e più in generale alla cittadinanza, nuove possibilità di ritrovarsi e praticare sport in maniera accessibile e inclusiva.

“Finalmente i bambini e gli adolescenti di Bari vecchia potranno tornare a giocare sui campi realizzati per loro, nel quartiere in cui vivono e sono nati e che non dispone di molte aree dedicate alla pratica sportiva – commenta Vito Leccese -. Per questo desidero rivolgere il più sentito ringraziamento dell’amministrazione comunale a Deloitte, che ha reso possibile un intervento di grande valenza sociale, investendo sulle migliori risorse del nostro territorio, i più giovani. La scelta di intitolare i due campi a Michele Fazio, un figlio di Bari vecchia pieno di sogni e passioni spezzati troppo presto, accresce ulteriormente il significato di quest’opera. Mi auguro che, d’ora in poi, questi spazi vengano vissuti e custoditi con cura da chiunque voglia utilizzarli. Un appello alla responsabilità condivisa che speriamo venga accolto senza indugi dai nostri ragazzi”.

Anche Claudio Lusa ha commentato l’iniziativa: “L’inaugurazione dei campetti intitolati a Michele Fazio conferma l’importanza per il nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno, di unire lo sport alla sua intrinseca valenza sociale. Valorizzare i luoghi di aggregazione, favorire la crescita delle attività locali e migliorare le infrastrutture vuol dire costruire una legacy in grado di durare nel tempo, soprattutto se come in questo caso si parla di luoghi che erano abbandonati e ridotti in stato di degrado. Si tratta di un’iniziativa, realizzata in sinergia con il Comune di Bari, che vanta molteplici e profondi significati per l’intera città, oltre a identificare il nostro forte posizionamento sul territorio per orientare la pratica sportiva verso un modello sempre più fruibile e sostenibile per tutti”.