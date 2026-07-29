Puglia, arriva l’avviso automatico contro le medicine più care

Da lunedì 3 agosto scatterà un piccolo aiuto informatico per pazienti e farmacie: un avviso automatico segnalerà, al momento della prescrizione, l’esistenza di un farmaco equivalente meno costoso rispetto a quello indicato. La Regione Puglia ha infatti messo a punto un nuovo avviso automatico nel SIST, il sistema informatico utilizzato dai medici per effettuare la prescrizione, in grado di segnalare a medici e farmacisti l’esistenza di un farmaco equivalente meno costoso per i cittadini.

La novità riguarda i farmaci a brevetto scaduto inseriti nella “lista di trasparenza” dell’Aifa, che include farmaci di marca o equivalenti con lo stesso principio attivo, la stessa dose, la stessa forma farmaceutica, ad esempio compresse, gocce o capsule, e la stessa modalità di somministrazione. Si tratta dunque di farmaci che hanno la stessa efficacia e la stessa sicurezza, certificata dall’Agenzia italiana del Farmaco, ma che possono avere prezzi differenti per i cittadini. L’Aifa, per ciascuna categoria di farmaci, indica il “prezzo di riferimento” che il Servizio Sanitario rimborsa alle farmacie: se il medicinale prescritto ha sul mercato un prezzo maggiore, la differenza è a carico del cittadino.

In alcuni casi la differenza può essere rilevante. Per alcuni farmaci utilizzati nelle terapie sostitutive antitumorali il cittadino arriva a pagare per una singola confezione una quota di compartecipazione di 10 euro, mentre per i medicinali con un principio attivo antivirale la quota a carico dell’assistito può raggiungere i 26 euro. È stato riscontrato, inoltre, che lo stesso principio attivo di un antiinfiammatorio è contenuto in medicinali che possono arrivare a costare per ogni confezione fino a 30 euro in più rispetto al prezzo di riferimento di un farmaco per il quale il paziente, al momento dell’acquisto, non dovrebbe supportare nessun costo aggiuntivo.

Il warning automatico inserito nel sistema informatico è progettato per attivarsi tutte le volte che al cittadino è richiesta una quota di compartecipazione alla spesa per farmaci a cui corrisponde un altro medicinale che ha un costo minore. Una volta ricevuto il messaggio sul Sist, il medico e il farmacista sono invitati a valutare di poter prescrivere o consegnare ai cittadini, salvo specifiche esigenze cliniche, la scelta del farmaco più economico, ma di pari efficacia.

Il tema riguarda da vicino la Puglia, dove secondo i dati del 2025 il pagamento della quota di compartecipazione da parte dei cittadini avviene con frequenza maggiore rispetto alla media nazionale, con un 11,2% a fronte di una media nazionale del 10,4%. Un paradosso per una Regione che ha un indice di deprivazione maggiore rispetto ad altre e che lavora per tutelare le fasce più fragili.