Trani, crolla il controsoffitto in sala operatoria

Un crollo improvviso, ma senza conseguenze per fortuna: è quanto accaduto ieri all’interno della sala operatoria del presidio territoriale di assistenza di Trani, dove parte del controsoffitto è venuta giù senza provocare feriti né danni.

Secondo quanto si apprende, a causare il cedimento sono state le piogge dei giorni scorsi, che hanno ostruito alcuni scoli del presidio. Le conseguenti infiltrazioni di acqua hanno determinato il distacco di alcune parti di intonaco e di alcuni pannelli proprio nella sala in cui si svolgono interventi chirurgici in day service.

I lavori di ripristino sono già in corso e si concluderanno entro venerdì prossimo. (Foto Google Maps)