MERCOLEDì, 29 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,130 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,130 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Trani, crolla il controsoffitto in sala operatoria

Colpa delle infiltrazioni d'acqua dopo le piogge

Pubblicato da: redazione | Mer, 29 Luglio 2026 - 16:08
Presidio ospedaliero Trani
  • 51 sec

Un crollo improvviso, ma senza conseguenze per fortuna: è quanto accaduto ieri all’interno della sala operatoria del presidio territoriale di assistenza di Trani, dove parte del controsoffitto è venuta giù senza provocare feriti né danni.

Secondo quanto si apprende, a causare il cedimento sono state le piogge dei giorni scorsi, che hanno ostruito alcuni scoli del presidio. Le conseguenti infiltrazioni di acqua hanno determinato il distacco di alcune parti di intonaco e di alcuni pannelli proprio nella sala in cui si svolgono interventi chirurgici in day service.

I lavori di ripristino sono già in corso e si concluderanno entro venerdì prossimo. (Foto Google Maps)

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Puglia, arriva l’avviso automatico contro le...

Da lunedì 3 agosto scatterà un piccolo aiuto informatico per pazienti...
- 29 Luglio 2026
Dalla città

Bari vecchia, riaprono i campetti intitolati...

Due campi da calcetto tornano a nuova vita sul lungomare Imperatore...
- 29 Luglio 2026
Dalla città

Bari, la Tari scende ma i...

Una piccola riduzione della TARI per il 2026 interesserà famiglie e...
- 29 Luglio 2026
Cronaca

Trani, crolla il controsoffitto in sala...

Un crollo improvviso, ma senza conseguenze per fortuna: è quanto accaduto...
- 29 Luglio 2026