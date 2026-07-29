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Crollo in un cantiere edile a Mesagne: muore un operaio, un altro è gravissimo

Tragedia sul lavoro nel Brindisino: inutile ogni tentativo di soccorso per una delle vittime

Pubblicato da: redazione | Mer, 29 Luglio 2026 - 12:14
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  • 26 sec

Una nuova tragedia si consuma sui luoghi di lavoro in Puglia. Un operaio è morto e un collega è rimasto gravemente ferito a causa del crollo improvviso di una tettoia all’interno di un cantiere edile a Mesagne, in provincia di Brindisi. L’incidente è avvenuto nel corso della mattinata, travolgendo i due lavoratori che si trovavano nell’area interessata dalle opere di consolidamento.

Per uno dei due operai l’impatto è stato fatale: i sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il secondo operaio coinvolto nel cedimento della struttura è stato invece estratto dalle macerie e trasferito d’urgenza, in codice rosso, presso il più vicino nosocomio, dove si trova ora ricoverato in condizioni critiche.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso. Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale e gli agenti della Polizia Locale del locale commissariato. A loro spetterà effettuare i rilievi tecnici necessari a stabilire le cause strutturali del crollo e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere.

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