Bari conquista i turisti ma perde la sfida del mare: “Città bellissima, ma spiagge sporche”

Un sentimento a due facce, sospeso tra il fascino travolgente di una città che conquista al primo sguardo e la frustrazione per servizi pubblici non sempre all’altezza del boom turistico. È la fotografia che emerge dalle ultime recensioni lasciate dai visitatori stranieri e italiani sulla piattaforma PayTourist, il portale web utilizzato dai Comuni per la gestione dell’imposta di soggiorno. Le recensioni dei viaggiatori registrano un amore per il capoluogo, ma anche pesanti stroncature per lo stato di salute dei suoi litorali urbani.

Il contrasto è netto. Da un lato c’è il coro unanime di chi ripete “mi sono innamorato della città”, affascinato dalla bellezza dei vicoli, dalla cultura e dall’accoglienza barese. Dall’altro, però, l’impatto con il mare riserva troppe docce fredde. “La spiaggia era sfortunatamente sporca”, scrive senza troppi giri di parole Yulia K. sul portale web a metà giugno. Una lamentela, quella legata alla scarsa pulizia dell’arenile e alla presenza di rifiuti, che purtroppo non rappresenta un caso isolato nelle settimane che segnano l’avvio della stagione balneare.

Ai problemi di igiene si sommano quelli ancora più gravi legati all’accessibilità fisica delle strutture. Emblematico è lo sfogo lasciato da Antonio M. sempre all’interno del circuito PayTourist: “Avete un mare stupendo, peccato che non pensate che per entrare in acqua ci sarebbe bisogno di discese e non di transenne, asfalto rotto, eccetera eccetera”. Una critica mirata che accende i riflettori sulle barriere architettoniche e sulla carenza di manutenzione ordinaria delle passerelle e dei marciapiedi che conducono al bagnasciuga, ostacoli complessi per famiglie con passeggini e impraticabili per persone con disabilità.

Anche Martina Belen P. conferma il trend ambivalente: “La città è bellissima, così come le spiagge. Penso che la gente potrebbe apprezzarle molto di più se fossero più curate”. In questo scenario di chiaroscuri, la speranza per il futuro della costa barese è affidata ai grandi progetti di riqualificazione in corso. Non tutti i commenti degli utenti, infatti, cedono al pessimismo. Douglas B., focalizzandosi sulla spiaggia più celebre di Bari, scrive nelle sue valutazioni di viaggio: “Mi è piaciuta la spiaggia di Pane e Pomodoro. Sarà ancora meglio una volta completato il rinnovamento costiero”. Il riferimento è ai cantieri del lungomare destinati a cambiare il volto della costa.