Bari, fiamme in un negozio di informatica: vigili del fuoco bloccano il rogo

Un incendio di proporzioni potenzialmente pericolose è divampato questa mattina a Bari, colpendo da vicino il tessuto commerciale cittadino. Intorno alle ore 6:30, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari è dovuta intervenire d’urgenza a seguito di un rogo sviluppatosi all’interno di un locale adibito a piccolo deposito e di una contigua attività commerciale specializzata nel settore dell’informatica.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto una quantità considerevole di materiale tecnologico e componentistica elettronica. Secondo le primissime valutazioni effettuate dai tecnici sul posto, l’innesco e la successiva alimentazione del rogo sarebbero da attribuire al malfunzionamento o all’autocombustione di alcune batterie al litio stoccate nella struttura.

Il tempestivo e massiccio dispiegamento dei soccorritori ha evitato lo scenario peggiore. I Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere la linea del fuoco e a estinguere definitivamente i fiammanti, impedendo che le fiamme aggredissero i numerosi esercizi commerciali limitrofi, situati in un comprensorio urbano caratterizzato da un’elevata densità di negozi. Al momento non si segnalano feriti o intossicati e le operazioni si concentrano sulla bonifica e sulla messa in sicurezza definitiva della zona.