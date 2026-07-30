Caldo, Bari verso il bollino arancione: nel weekend sale l’allerta per le ondate di calore

Bari entra nella mappa delle città osservate per le ondate di calore. Sabato 1 agosto il capoluogo pugliese sarà tra le cinque città italiane con bollino arancione, il livello che indica condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per anziani, bambini, persone fragili e cittadini con patologie.

A segnalarlo è il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, mentre in tutta Italia cresce il numero delle città da bollino rosso. Se oggi sono tre i centri con il livello massimo di allerta, domani saliranno a undici e sabato diventeranno diciannove. Bari, quindi, non sarà tra le città in rosso, ma il passaggio al bollino arancione conferma l’arrivo di giornate particolarmente calde anche in Puglia, con possibili disagi soprattutto nelle ore centrali della giornata e nelle aree più esposte della città.

Domani le città con bollino rosso saranno Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Sabato 1 agosto si aggiungeranno anche Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia e Verona, portando a 19 il numero complessivo delle città con il massimo livello di allerta.

Sempre sabato, oltre a Bari, saranno in arancione Catania, Genova, Palermo e Trieste. Il bollino arancione indica una situazione da monitorare con attenzione, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Il caldo intenso, infatti, può aggravare condizioni di salute già delicate e rendere più difficili le attività quotidiane, soprattutto per chi vive solo, lavora all’aperto o deve spostarsi nelle ore più calde. Per Bari si prospetta dunque un fine settimana segnato dall’aumento delle temperature e dalla necessità di prestare particolare attenzione alla protezione delle persone fragili, mentre il quadro nazionale conferma una nuova fase di caldo intenso su gran parte del paese.

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