Bari, ritrovata la 500 rubata a Carbonara: era ferma da giorni nei pressi del Cus

È stata ritrovata la Fiat 500 rubata nei giorni scorsi a Carbonara, a Bari. L’auto, secondo quanto raccontato dalla proprietaria, era stata portata via mercoledì mattina in pochi minuti da via Ranieri, nella zona della rotonda tra Coop e Famila. A dare la notizia del ritrovamento è stata la stessa giovane proprietaria, che aveva raccontato le difficoltà legate al furto dell’auto, utilizzata quotidianamente per andare al lavoro. “Anche io con tante difficoltà non so come fare, la uso per andare a lavorare e ora dovrò cercare con tante difficoltà di trovare un modo per prendermi un’altra macchina”, aveva spiegato dopo il furto. “Sono una ragazza che ha un umile stipendio, ognuno di noi ha e sa le sue difficoltà”.

Poi, nelle scorse ore, la comunicazione attesa: “Ciao, l’ho ritrovata la macchina”. Secondo quanto riferito dalla proprietaria, a chiamarla è stata la Polizia Locale martedì sera. La vettura è stata trovata in via Massaua, nei pressi del Cus, apparentemente integra. “La macchina era in via Massaua, vicino al Cus, completamente intatta, tranne il cilindretto”, ha raccontato. Un passante le avrebbe poi riferito che l’auto sarebbe rimasta ferma in quella zona per diversi giorni. “Mi ha detto che era lì da cinque giorni, con il finestrino aperto”, ha aggiunto la giovane. Il ritrovamento chiude, almeno in parte, una vicenda che aveva creato forte preoccupazione alla proprietaria, rimasta senza un mezzo indispensabile per gli spostamenti quotidiani e per il lavoro. Restano ora da chiarire le circostanze del furto e dell’abbandono dell’auto, ritrovata a distanza di giorni in un’altra zona della città.