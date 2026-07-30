La Puglia conquista gli audiolibri estivi: da Carrisi a Carofiglio, le voci della regione più ascoltate in vacanza

L’estate è il periodo in cui il tempo rallenta e cambia il ritmo delle giornate: tra viaggi, passeggiate e lunghe ore sotto l’ombrellone, gli audiolibri si confermano compagni fedeli degli ascoltatori italiani in vacanza. Che sia al mare o in montagna, all’estero o sulle spiagge nostrane, la stagione estiva è il momento ideale per ritagliarsi del tempo per sé e immergersi nelle storie. L’ascolto di audiolibri aiuta a rilassarsi (45%), a combattere la noia (47%) e a “leggere” senza affaticare gli occhi (58%), come conferma l’ultima ricerca di NielsenIQ per Audible, società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità (audiolibri, podcast e serie audio).

GLI AUTORI PUGLIESI TRA I PIÙ AMATI PER GLI ASCOLTI ESTIVI

Gli autori pugliesi spiccano tra le preferenze di ascolto degli italiani nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) dal 2016 al 2025 su Audible.it. A guidare questo trend è Donato Carrisi, il maestro del thriller psicologico, originario di Martina Franca, che si posiziona come l’autore più ascoltato delle ultime dieci estati con L’uomo del labirinto, La casa senza ricordi, La casa delle luci e L’educazione delle farfalle, tutti letti da Alberto Angrisano e, per quest’ultimo titolo, da Angela Brusa. Dalle classifiche si delinea una chiara predilezione per le storie capaci di tenere con il fiato sospeso e per i grandi romanzi in cui immergersi per ore. Thriller, noir e gialli si confermano il genere più ascoltato anche “sotto l’ombrellone”, complici il ritmo serrato e i continui colpi di scena, che rendono il crime il protagonista delle estati italiane.

È così che accanto a Carrisi, nella playlist estiva degli italiani si fa spazio anche Gianrico Carofiglio, le cui storie sono ambientate spesso nella sua città natale, Bari. L’autore svetta in classifica nel 2017 con L’estate fredda, a cui presta lui stesso la voce, per poi tornare di nuovo sul podio nel 2025 con Rancore, una serie audio Audible Original con un cast di oltre 30 voci.

Il terzo tassello pugliese arriva dalla narrativa contemporanea, genere che trova spazio con continuità nella classifica grazie a grandi bestseller, saghe familiari e romanzi di ampio respiro, ideali per chi ha tempo da dedicare a storie lunghe e coinvolgenti. L’audiolibro più ascoltato del 2023 su Audible.it è La portalettere, scritto dalla leccese Francesca Giannone e letto da Sonia Barbadoro. La storia conduce gli ascoltatori a Lizzanello, piccolo comune del Salento, tra gli anni Trenta e Cinquanta del Novecento, in una saga familiare che intreccia memoria, emancipazione e trasformazioni sociali.

LA PUGLIA OLTRE LA CLASSIFICA

Il legame tra Audible e la regione non si esaurisce però nelle sole ‘hit’ estive: il catalogo offre un’ampia selezione di titoli e firme regionali. È così che la Puglia parla anche attraverso la voce di Giancarlo De Cataldo, ex magistrato e scrittore tarantino, che in Un cadavere in cucina, letto da Francesco Montanari, che porta gli ascoltatori tra i tavoli di un pluristellato ristorante romano, dove un’intossicazione si trasforma in un giallo elegante e ironico per il suo investigatore Manrico Spinori. E con quella di Raffaello Mastrolonardo, giornalista e scrittore pugliese, che in Anima amante. Storia di Tosca, letto da Crescenza Guarnieri, firma un ritratto di Bari tutto al femminile, tra dopoguerra e anni Novanta, ripercorrendo le trasformazioni di una donna e di una società in mutamento.

LA CLASSIFICA DEI 3 AUDIOLIBRI PIÙ ASCOLTATI SU AUDIBLE.IT PER OGNI ESTATE DAL 2016 AL 2025

2016

La ragazza del treno, di Paula Hawkins, letto da Carolina Crescentini

Storia del nuovo cognome, di Elena Ferrante, letto da Anna Bonaiuto

L’amica geniale, di Elena Ferrante, letto da Anna Bonaiuto

2017

L’estate fredda, di Gianrico Carofiglio, letto da Gianrico Carofiglio

L’ombra del vento, di Carlos Ruiz Zafón, letto da Riccardo Bocci

Ti ricordi di me?, di Sophie Kinsella, letto da Tania De Domenico

2018

La colonna di fuoco, di Ken Follett, letto da Riccardo Mei

Il suggeritore, di Donato Carrisi, letto da Alberto Angrisano

Eleanor Oliphant sta benissimo, di Gail Honeyman, letto da Elisa Giorgio

2019

La scomparsa di Stephanie Mailer, di Joël Dicker, letto da Paolo Buglioni, Marco Mete, Chiara Colizzi, Bruno Alessandro, Vittorio Guerrieri e Anna Ammirati

Il terzo gemello, di Ken Follett, letto da Michele Maggiore

L’uomo del labirinto, di Donato Carrisi

2020

Il colibrì, di Sandro Veronesi, letto da Fabrizio Gifuni

Cleopatra, di Alberto Angela, letto da Alberto Angela e Giuliano Bonetto

La tentazione di essere felici, di Lorenzo Marone, letto da Gianni Ferreri

2021

L’inverno dei Leoni, di Stefania Auci, letto da Ninni Bruschetta

L’ultimo traghetto, di Domingo Villar, letto da Federico Zanandrea

Anime di vetro, di Maurizio De Giovanni, letto da Paolo Cresta

2022

La casa senza ricordi, di Donato Carrisi, letto da Alberto Angrisano

Niente di vero, di Veronica Raimo, letto da Cristina Pellegrino

La carrozza della santa, di Cristina Cassar Scalia, letto da Chiara Anicito

2023

La portalettere, di Francesca Giannone, letto da Sonia Barbadoro

La casa delle luci, di Donato Carrisi, letto da Alberto Angrisano

Il dono, di Paola Barbato, letto da Valerio Amoruso

2024

L’educazione delle farfalle, di Donato Carrisi, letto da Angela Brusa e Alberto Angrisano

La libreria dei gatti neri, di Piergiorgio Pulixi, letto da Michele Maggiore

Cambiare l’acqua ai fiori, di Valérie Perrin, letto da Michela Cescon

2025

Io che ti ho voluto così bene, di Roberta Recchia, letto da Valentina Tarozzi

Rancore, di Gianrico Carofiglio e Tommaso De Lorenzis

Delitto di benvenuto, di Cristina Cassar Scalia, letto da Rocco Tedeschi