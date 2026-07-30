GIOVEDì, 30 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,157 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,157 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Foggia, pestaggio con insulti omofobi in piazza: in due ai domiciliari

L’aggressione risale al 7 marzo

Pubblicato da: redazione | Gio, 30 Luglio 2026 - 15:12
foto freepik
  • 37 sec

Due giovani sono finiti agli arresti domiciliari per l’aggressione a sfondo omofobo avvenuta lo scorso 7 marzo in piazza Mercato, a Foggia. La misura cautelare, emessa dal gip, è stata eseguita dalla polizia al termine di un’indagine coordinata dalla procura. Uno dei due destinatari del provvedimento era già detenuto per altra causa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata prima minacciata e offesa con epiteti omofobi, poi avvicinata da un gruppo di ragazzi che avrebbe iniziato a colpirla violentemente e ripetutamente al volto e al capo.

Le lesioni riportate resero necessario il ricorso alle cure del pronto soccorso. Le indagini hanno permesso di identificare i due giovani anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Gli indagati sarebbero poi stati riconosciuti dalla vittima. L’attività investigativa è stata condotta dalla polizia sotto il coordinamento della procura di Foggia. Gli inquirenti sottolineano la necessità di rispondere all’esigenza di sicurezza avvertita dalla cittadinanza, soprattutto davanti agli episodi di devianza minorile che interessano il territorio provinciale. Le accuse, al momento, si trovano nella fase cautelare e dovranno essere verificate nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Foto Freepik

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Crisi industriali e caporalato, Cgil Puglia...

Due tavoli permanenti in Regione Puglia, uno sulle crisi industriali, l’altro...
- 30 Luglio 2026
Dalla città

Bari, il futuro di Villa Giordano...

La possibile demolizione di Villa Giordano, storico edificio liberty di Santo...
- 30 Luglio 2026
Cronaca

Foggia, pestaggio con insulti omofobi in...

Due giovani sono finiti agli arresti domiciliari per l’aggressione a sfondo...
- 30 Luglio 2026
Attualità

Caldo, Bari verso il bollino arancione:...

Bari entra nella mappa delle città osservate per le ondate di...
- 30 Luglio 2026