Bari, tensione al parco Rossani durante il sit in FdI: “Insultati da un centinaio di persone”

Momenti di tensione al parco Rossani di Bari durante il sit-in organizzato ieri da Fratelli d’Italia e Gioventù nazionale per chiedere maggiore sicurezza nell’area verde del capoluogo pugliese. Secondo quanto denunciato dal partito, gli attivisti sarebbero stati raggiunti da un gruppo di persone non ancora identificate che avrebbe rivolto insulti agli esponenti politici presenti.

L’iniziativa era stata organizzata dopo l’aggressione avvenuta nei giorni scorsi ai danni di una studentessa di 26 anni, che sarebbe stata colpita da un gruppo di minorenni e da due adulti proprio nell’area del parco Rossani.

Il sit-in avrebbe dovuto concludersi con un flash mob, ma la manifestazione è stata segnata da momenti di tensione. Per ricostruire quanto accaduto, Fratelli d’Italia ha organizzato oggi una conferenza nella sede del Comune di Bari.

“A Bari non è più possibile manifestare in maniera libera”, ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre a margine dell’incontro. “Noi abbiamo organizzato un sit-in pacifico come Fratelli d’Italia e siamo stati attaccati da un gruppo non autorizzato, circa un centinaio, che sono venuti verso noi e hanno cercato in tutti i modi la polemica”.

Sulla sicurezza in città è intervenuto anche Antonio Ciaula, consigliere comunale di FdI. “La città è insicura e noi ieri abbiamo raccolto l’appello che ci è pervenuto dai cittadini. Io credo che sia iniziato il momento di abbassare i toni”, conclude.