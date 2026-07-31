Bari, Torre a Mare celebra San Nicola: scattano divieti e limitazioni al traffico

Entra nel vivo a Torre a Mare la festa patronale di San Nicola, organizzata dalla comunità dell’omonima parrocchia con un programma di appuntamenti religiosi e civili. Per consentire lo svolgimento delle celebrazioni e delle manifestazioni previste nel weekend, la Polizia Locale ha disposto divieti di sosta e di transito in alcune strade e piazze del quartiere.

Le limitazioni riguarderanno in particolare le giornate di domenica 2 e lunedì 3 agosto. Dalle 5 del 2 agosto fino alla mezzanotte del 3 agosto sarà istituito il divieto di fermata e di transito in via San Nicola. Domenica 2 agosto, dalle 5 alle 14 e comunque fino al termine delle esigenze, sarà vietata la fermata in piazza della Torre, nel tratto compreso tra via San Nicola e via De Pinedo, e nel tratto tra via De Pinedo e via Roma, lato ufficio postale. Divieti anche in via Roma, tra piazza della Torre e via dei Pescatori, in via dei Pescatori e in via Dante, tra via dei Pescatori e piazza del Porto.

Sempre domenica, dalle 10.30 alle 14 e comunque fino al termine della processione, sarà vietato il transito lungo il percorso che comprende via San Nicola, piazza della Torre lato ufficio postale, via Roma, via dei Pescatori, via Dante e piazza del Porto. Lunedì 3 agosto, dalle 14 alle 24 e comunque fino al termine delle esigenze, il divieto di fermata interesserà piazzetta Mar del Plata, via A. Buonsante, via Valle e Giglioli, via Mazzini, via Leopardi, via XXIV Maggio e via Istria.

Dalle 19, e fino al termine della manifestazione, scatterà anche il divieto di transito per il passaggio della processione. Il percorso partirà da piazza del Porto e attraverserà lungomare Duca degli Abruzzi, piazzetta Mar del Plata, via Buonsante, via Valle e Giglioli, via Mazzini, via Leopardi, via XXIV Maggio, via Istria, via San Nicola e piazzale Giampetruzzi. Il programma degli eventi si apre già questa sera, alle 21.30, al Parco per tutti, con il concerto “Da Hollywood al Brasile: l’America delle sei corde” dell’Orchestra di chitarre De Falla, diretta dal maestro Pasquale Scarola. Ospiti della serata saranno Danny Trent alla chitarra fingerpicking, l’attrice Rose Mary Nicassio e Walter Celi alle percussioni. L’evento, gratuito e aperto a tutti, rientra nel cartellone de “Le Due Bari 2026”.

Sabato 1 e domenica 2 agosto, a partire dalle 21, piazza del Porto ospiterà invece la quinta tappa dello show dell’estate di Telenorba. Sabato il duo comico Boccasile&Maretti condurrà “Bauli Free – Che Voce!”, contest dedicato ai cantanti emergenti. Il vincitore della tappa avrà la possibilità di salire, la sera successiva, sul palco di “Rossotono – Che Sera!”. La serata sarà accompagnata dal dj set di Imanuela Aisien. Domenica 2 agosto spazio alla quarta edizione di “Rossotono – Che Sera!”, che andrà poi in onda su Telenorba in prima serata martedì 11 agosto. La conduzione sarà affidata a Mary De Gennaro insieme a Boccasile&Maretti. Sul palco artisti del panorama musicale e della comicità, tra cui gli Arteteca da Made in Sud, Dino Paradiso, l’attrice comica Francesca Cirone e, per la musica, Mario Rosini, Marco Armani e altri ospiti. All’evento parteciperanno anche l’assessora comunale alle Culture Paola Romano e la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti.

Foto Freepik