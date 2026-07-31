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Petardi e bombe carta allo stadio Druso, Daspo per tre tifosi del Bari

Durante la gara furono ferite tre persone, tra cui un minore

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Luglio 2026 - 13:48
tribunale avvocati giudice
  • 34 sec

Tre Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi del Bari, di età compresa tra i 23 e i 49 anni, ritenuti responsabili del lancio di petardi e bombe carta durante la gara di ritorno dei play-out di Serie B disputata il 21 maggio allo stadio Druso di Bolzano.

I provvedimenti sono stati firmati dal questore di Bolzano, Giuseppe Ferrari, e prevedono il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per periodi compresi tra due e quattro anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre uomini avrebbero provocato l’esplosione di materiale pirotecnico nella tribuna ospiti durante la partita. Le deflagrazioni causarono il ferimento di due persone, medicate sul posto per perdita temporanea dell’udito e lesioni provocate da schegge, e di un minore, successivamente refertato al pronto soccorso con una prognosi di dieci giorni per acufene.

I tre tifosi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Le loro posizioni dovranno essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza. Dall’inizio di giugno 2025 la Questura di Bolzano ha emesso complessivamente 54 Daspo per episodi di violenza o disordine avvenuti in occasione di incontri di calcio e hockey.

Foto repertorio

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
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