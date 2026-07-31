VENERDì, 31 LUGLIO 2026
Cabtutela.it
91,173 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
91,173 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Polizia di Stato: nuovo spot contro l’abbandono degli animali durante l’estate

Il video per sensibilizzare a non abbandonare gli animali in estate

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Luglio 2026 - 09:12
Screenshot 2026-07-31 082244
  • 0 sec
Da oggi sui canali ufficiali social della polizia di Stato, su whatsapp e sul web il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici.
Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per “gli amici animali”. Inoltre, l’abbandono può mette in serio pericolo sia l’animale sia coloro che si mettono alla guida.
Nello spot, realizzato dalla Polizia di Stato, si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa, ritorna a casa, prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy.
Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città

Bari, Torre a Mare celebra San...

Entra nel vivo a Torre a Mare la festa patronale di...
- 31 Luglio 2026
Dalla città

Bari rafforza i servizi sociali nei...

Il Comune di Bari rafforza i servizi sociali territoriali con l’assunzione...
- 31 Luglio 2026
Cronaca

Bari, rapina in posta a Modugno:...

Un furgone utilizzato come ariete per sfondare un muro e fare...
- 31 Luglio 2026
Cronaca

Incendi nel Foggiano, evacuato un agriturismo...

Incendi su più fronti nel Foggiano, con evacuazioni e abitazioni minacciate...
- 31 Luglio 2026