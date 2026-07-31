Due incidenti mortali in Puglia: a Foggia muore 21enne, altra vittima ad Adelfia

Due incidenti in poche ore sulle strade di Puglia. Nella notte un motociclista di 21 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in via Einaudi, alla periferia di Foggia. Stando a quanto si apprende, il giovane viaggiava solo a bordo della moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’autovettura guidata da un uomo.

La vittima, soccorsa da personale sanitario del 118, è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. Il giovane, stando ad una prima ricostruzione della dinamica, avrebbe fatto un volo di diversi metri finendo sul marciapiede che costeggia la carreggiata.

Anche l’automobilista è stato portato in ospedale e, a quanto si apprende, non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia locale per gli accertamenti.

Secondo incidente sulla Adelfia Rutigliano. Per cause in corso di accertamento un uomo avrebbe perso il controllo dell’auto forse per un malore, andando a scontrarsi con un’altra vettura. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.